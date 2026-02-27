Soudan: Une fondation britannique propose la restauration du vieux Palais présidentiel et de son musée

Une fondation britannique a annoncé sa volonté de restaurer le vieux palais Gordon, son musée, ses voitures et collections historiques endommagés.

L'initiative fait suite à un reportage du journaliste Craig Simpson pour The Telegraph. Philip Davies, du Commonwealth Heritage Forum, prévoit un partenariat avec le ministère soudanais de la Culture pour restaurer le site et former des spécialistes soudanais.

Le financement s'inscrit dans le cadre du programme de formation patrimoniale du Commonwealth, à l'occasion du jubilé de platine de Elizabeth II.