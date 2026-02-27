Congo-Brazzaville: Développement du football amateur - Une réelle envie de faire bouger les lignes

Les experts de la Fédération internationale de football association (Fifa) ont présenté, devant toutes les parties prenantes du football congolais, les conclusions de leur étude menée depuis 2021 sur la situation du football amateur au Congo? au cours d'un atelier de restitution tenu du 23 au 25 février à Brazzaville.

Le rendez- vous dont l'objectif visait à transformer le diagnostic posé en opportunités a mis en lumière les forces et les faiblesses mais aussi les défis et priorités. Le document présenté, a expliqué Etienne Sockeng, l'un des animateurs, n'est pas une simple compilation des données mais un miroir de la réalité congolaise qui doit interpeler toutes les parties prenantes. « A partir de ce miroir, nous devons voir un défi : celui de faire changer les choses pour retracer un nouveau chemin pour le football amateur», a-t-il commenté.

L'invite a été donc faite à toutes les parties prenantes internes et externes de la Fédération congolaise de football à s'impliquer pour relever le défi du développement de ce sport amateur qui présente beaucoup d'obstacles dans le pays mais les possibilités de le développer existent.

La qualité des échanges et la pertinence des interventions saluées par Etienne Sockeng et Amr Moheb témoignent une véritable prise de conscience collective ainsi que l'engagement à faire bouger les lignes dans le bon sens, c'est-à-dire transformer les recommandations en feuille de route.

« Je vous invite tous à transformer les idées et recommandations issues de cet atelier en actions concrètes dans nos différentes structures. Ensemble, nous pouvons faire du football amateur un véritable moteur de développement et de cohésion sociale dans notre pays », a déclaré Henri Endzanga, premier vice-président de la Fécofoot au terme de l'atelier.

Les études faites attestent que le sommet est le résultat du travail fait à la base. Mais le Congo fait l'inverse en mettant plus d'accent sur l'équipe nationale alors qu'il a été démontré que pour avoir un bon fruit au sommet, il faut que la base de la pyramide soit plus large. «Si nous n'avons pas compris l'importance du football de base ou amateur, nous allons à la dérive. C'est là-bas que se construisent les champions et naissent les talents », a souligné Etienne Sockeng.

Durant les échanges, les experts ont insisté non seulement sur la conception d'un plan stratégique à long terme budgétisé pour le football amateur, mais aussi sur l'organisation régulière des compétitions dédiées aux enfants des U-12, U-14 et U-15, filles comme garçons, avec des sponsors pérennes pour avoir une base plus large. La structuration des clubs, la formation des entraîneurs, le football à l'école, dans les universités, la création des académies sont, entre autres, les pistes de solutions développées.

Les experts ont souhaité la création d'un département du football amateur, tout en évoquant la nécessité de monter un cadre d'organisation solide propre au football amateur et fédérer tout le monde autour de ce sport.

Après avoir développé les acquis, le plus dur commence. Il reste maintenant à toutes les parties concernées de transformer ces discussions en actions concrètes afin de changer les faiblesses en forces.

« C'est ensemble que nous pourrons relever ce défi », a insisté Pascal Blin, le directeur technique national de la Fécofoot. La Fifa qui est prête à soutenir le Congo dans ce chantier lancera en 2027 son programme de développement du football amateur.