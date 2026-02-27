Congo-Brazzaville: On reparle du CFCO

On reparle du CFCO. L'emblématique Chemin de fer Congo-Océan, mis en service en 1934, après treize pénibles années de construction, a toujours été considéré comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Sur un peu plus de 500 km, il relie Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes du pays.

Passent les souvenirs du beau vieux temps où il faisait la fierté des voyageurs et affréteurs, passent les campagnes de réalignement menées à grands frais par le gouvernement, le joyau n'a pas résisté au vieillissement de ses équipements et de son personnel. Il a payé un lourd tribut durant les violences sociopolitiques des années antérieures et devenu exsangue.

En décidant de sa réhabilitation, le président Denis Sassou N'Guesso s'attaque à un chantier essentiel qui prend en compte les besoins de restructuration de l'économie nationale, de relance de l'activité du petit et du grand commerce mais aussi de décongestion de la Route nationale numéro 1. C'est un grand soulagement.

Soit dit en passant, Brazzaville et Pointe-Noire sont desservies par route, par train et par air. Si la première variante fonctionne, cela n'est pas le cas pour la deuxième et encore moins pour la dernière. En termes de transport des personnes et des biens, le Congo a en fin de compte du pain sur la planche.

La longue marche commençant par le premier pas, la réhabilitation du CFCO lancée ce 27 février par le chef de l'Etat constitue un motif d'espoir pour le pays, et l'on attend que ce processus crée un effet d'entraînement en faveur du transport aérien. Il y a quelque temps, superbe, la compagnie ÉCAir déployait ses ailes là-haut laissant fleurir le génie congolais. Depuis, plus rien. On devrait y penser.