Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 février 2026

Afrique de l'Ouest: La CEDEAO veut accélérer le commerce intra-communautaire en 2026

La 6ᵉ législature du Parlement de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) s’est officiellement ouverte le 23 février 2026 à Abuja, au Nigeria, marquant le lancement de la première session extraordinaire de l’institution pour l’année 2026.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mme Hadja Mémounatou Ibrahima, Présidente du Parlement de la CEDEAO. Cette session coïncide avec la tenue d’un séminaire parlementaire de haut niveau consacré à l’approfondissement de l’intégration régionale et à l’expansion du commerce intra-communautaire. (Source: AllAfrica)

Pesalink et PAPSS permettent désormais les paiements transfrontaliers en monnaies locales au Kenya

Pesalink, le réseau de paiement instantané de facto du Kenya, s'est associé au Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) afin de faciliter les paiements transfrontaliers et d'accélérer l'intégration financière régionale.

Ce partenariat permet aux participants au système PAPSS d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vers les banques et les opérateurs de services financiers mobiles du réseau Pesalink au Kenya, en monnaies locales. Cela réduit les exigences complexes en matière de correspondance bancaire ainsi que la dépendance à l'égard des devises de réserve étrangères. (Source: Afreximbank)

La Zambie rejette un accord d’aide américaine de plus d’un milliard de dollars



La Zambie a suspendu un projet d’accord bilatéral de santé avec les États-Unis, invoquant des clauses jugées contraires aux intérêts nationaux.

L’accord, d’un montant supérieur à 1 milliard de dollars sur cinq ans, visait à soutenir la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, renforcer la santé maternelle et infantile, et améliorer la préparation aux épidémies. Il prévoyait également un cofinancement zambien de 340 millions de dollars. (Source: Africanews)

Génocide des Tutsis au Rwanda: 15 ans de prison requis en appel contre Claude Muhayimana

Dès les premiers jours du génocide des Tutsis au Rwanda, Claude Muhayimana a été aperçu au volant d'une camionnette transportant des miliciens interahamwe sur plusieurs lieux de massacres. Il lui est également reproché d'être resté sur place pendant les tueries afin de raccompagner les génocidaires.

La réquisition du parquet de Paris, ce 26 février, a été prononcée dans un silence pesant, devant une salle d'audience plus remplie qu'à l'habitude. Assis, le visage nonchalamment calé sur une main, Claude Muhayimana a écouté. Et clamé son innocence.(Source: RFI)

La Côte d'Ivoire prévoit de réduire le prix du cacao aux producteurs en anticipant le début de la mi-récolte

La Côte d'Ivoire envisage d'avancer le début de sa saison de mi-récolte de cacao pour la première fois de son histoire, permettant ainsi au régulateur de réduire fortement le prix fixé payé aux producteurs dans l'espoir de stimuler les ventes, ont indiqué à Reuters deux sources gouvernementales et deux sources auprès du régulateur.

Ces mesures visent à aider le premier producteur mondial à faire face à une crise de stocks excédentaires consécutive à la chute des prix mondiaux. (Source: Zonebourse.com)

An II de la Confédération AES: Ouverture de la réunion des ministres dédiée à l’adoption du projet de la feuille de route confédérale

La réunion des ministres chargés de trois piliers de l’espace confédéral s’est ouverte cet après-midi du 26 février 2026 à Ouagadougou.

Cette rencontre hautement stratégique réunissant des délégations gouvernementales du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger est consacrée à l’examen et à l’ adoption de la feuille de route de l’An II de la Confédération AES.

Après 48 heures de travaux des hauts fonctionnaires de l’espace confédéral qui ont finalisé le document initial proposé par le Burkina Faso, les délégations ministérielles des trois États prennent le relais, pour davantage peaufiner les propositions afin de sortir un document d’orientation cohérent, consensuel, qui s’aligne clairement avec les ambitions des trois Chefs d’Etats et qui répond aux aspirations profondes des peuples de la Confédération AES. (Source: Bamada.net)

Gabon : Le gouvernement discute avec Meta et TikTok après la suspension des réseaux sociaux

La Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé mardi 17 février la suspension des réseaux sociaux « jusqu’à nouvel ordre ». L’instance invoque la diffusion récurrente de contenus portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l’honneur des citoyens, à la cohésion sociale et à la sécurité nationale. Jeudi, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube restaient inaccessibles, tandis que WhatsApp fonctionnait de manière intermittente selon les opérateurs. (Source: Africaradio)

Le Nigeria va lancer dès mars l’exportations d'un nouveau type de pétrole brut



Le Nigeria muscle son offre pétrolière. En effet, à partir du mois de mars, la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), compagnie pétrolière publique, commencera à exporter une nouvelle qualité de brut léger et doux baptisée ‘'Cawthorne'', marquant une étape supplémentaire dans la stratégie de relance de la production du premier producteur africain. Cette nouvelle référence intervient alors que le pays cherche à consolider sa remontée en puissance, à améliorer son positionnement au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et à obtenir, à terme, un relèvement de son niveau de référence. (Source: Sika Finance)

Congo Kinshasa: Air Congo déploie ses ailes sur 5 capitales africaines dès mars 2026

La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Congo, franchit une étape décisive dans son plan d'expansion. Dès le mois de mars prochain, le transporteur congolais lancera officiellement ses premières liaisons régionales, reliant Kinshasa à plusieurs hubs économiques du continent.

C'est via son compte officiel sur le réseau social X que la compagnie a dévoilé son calendrier de déploiement. Cette montée en puissance intervient après une phase de préparation technique et le renforcement progressif de ses capacités opérationnelles. (Source: Radio Okapi)

Algérie : Le procès d’Imane Khelif pour cyberharcèlement renvoyé au début de 2027



La décision de renvoi a été prise par le tribunal correctionnel de Paris jeudi 26 février 2026. Sur place, l’accusé s’est présenté accompagné de son conseil, tandis que la plaignante, championne olympique lors des Jeux de Paris, était absente au moment de l’ouverture de l’audience.

Les chefs d’accusation portent sur des comportements en ligne jugés harcelants envers la sportive, qui a déjà bénéficié d’une forte médiatisation depuis ses performances olympiques. Le report de l’audience prolonge l’attente autour de cette affaire très suivie par l’opinion publique. (Source: Beninwebtv.bj)