Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur promet 'un défilé mémorable' pour le fête de l'indépendance

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, promet un défilé du 4 avril 2026 mémorable avec un programme riche en activités coordonné par la zone militaire.

"Quelques activités sont déjà stabilisées pour offrir à Saint-Louis un défilé du 4 avril mémorable", a-t-il dit.

Un défilé aussi bien à pied que motorisé, qu'il souhaite "grandiose", avec la participation de l'ensemble des acteurs avec la coordination de la Zone militaire Nº2.

Le chef de l'exécutif régional s'entretenait avec la presse, jeudi, en marge d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à la préparation de l'édition 2026 de la fête nationale du 4 avril.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné que des activités sportives seront organisées, notamment un tournoi de football "fraternel pour permettre à certains acteurs de coller à l'évènement".

Des initiatives sont prévues avec le centre culturel et le service régional du tourisme pour également offrir à la population de Saint-Louis des activités devant leur permettre de pouvoir apprécier la richesse de la culture à Saint-Louis, a-t-il notamment expliqué.

Pour la fête de l'indépendance du Sénégal, il est prévu d'organiser une balade fluviale avec les unités des Forces de défense et de sécurité (FDS) et autres acteurs concernés pour mettre à profit le fleuve, selon Al Hassan Sall.

Mais l'essentiel, assure-t-il, c'est de savoir que Saint-Louis se mobilise pour une fête du 4 avril "mémorable, grandiose, riche en activités", qui va permettre aux populations "d'apprécier à sa juste valeur le patrimoine culturel" de la capitale nord du Sénégal.

Le gouverneur a par ailleurs signalé que les activités phares vont se dérouler du 1er au 4 avril 2026 à Saint-Louis.

Le commandant de la Zone militaire Nº2, le colonel Alioune Samassa, le commandant de la Légion gendarmerie nord, Mody Kâ, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre.