Sénégal: Kolda - Distribution de 400 kits alimentaires à des familles vulnérables de la région

Kolda — Quatre cents familles vulnérables de la région de Kolda (sud) ont reçu un appui en kits alimentaires, jeudi, dans le cadre d'un partenariat liant le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités à l'ONG "Qatar Charity", a constaté l'APS.

Parmi ces 400 familles démunies bénéficiaires de ce don, figurent des veuves, des orphelins, des personnes handicapées et du troisième âge.

"Ce geste entre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités et l'ONG Qatar Charity. Cette année, nous en sommes à notre deuxième édition de distribution de kits alimentaires aux familles vulnérables de la région de Kolda", a dit Modou Hanne, directeur régional de l'Action sociale.

Les 400 bénéficiaires sont répartis ainsi qu'il suit : 160 dans le département de Kolda, 100 dans le département de Médina Yoro Foula et 140 dans le département de Vélingara.

Le sous-préfet de Dioulacolon, Modou Bachirou Ndaw, qui a présidé la cérémonie de remise de ce don, a salué "l'engagement" de Qatar Charity aux côtés des bénéficiaires.

"Vous venez de poser des actes positifs en venant en appui aux familles vulnérables pendant cette période de ramadan et de carême où les besoins alimentaires augmentent. Votre appui entre en droite ligne avec la politique sociale de l'Etat à travers le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités", a-t-il dit.

M. Ndao considère que ces vivres vont soulager les familles qui font face souvent à des pressions pendant le ramadan et le carême.

Adnane Kane, assistant logistique à l'ONG Qatar Charity, souligne que cette action sociale, la deuxième du genre dans la région de Kolda, s'inscrit dans "la dynamique de solidarité entre croyants".

Il a assuré que l'organisation envisage de renouveler ces actions humanitaires dans le département de Médina Yoro Foula.