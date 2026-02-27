Sénégal: Joseph Senghor nommé nouvel entraîneur de GFC (Club)

Dakar — Le technicien sénégalais Joseph Senghor a été nommé, ce jeudi, nouvel entraîneur de Guédiawaye football club (GFC), annonce cette écurie de la banlieue dakaroise dans un communiqué.

Joseph Senghor remplace Alioune Mbaye, qui a démissionné lundi pour "insuffisance de résultats" et "désaccord sur le recrutement du mercato".

L'ancien entraîneur de l'Union sportive de Ouakam (USO), de l'AS Douanes et de l'AS Pikine aura pour mission de "renforcer" la compétitivité de GFC et de porter haut les ambitions du club sur la scène nationale.

Diplômé de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS), Joseph Senghor est considéré comme un entraîneur expérimenté.

Il a été assistant de Pape Thiaw lors du sacre des Lions locaux au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en Algérie, en 2023. Il aura la lourde tâche de maintenir GFC au sein de l'élite.

Le club de la banlieue est l'actuelle lanterne rouge du championnat avec 12 points au total.

Guédiawaye FC a toutefois créé la surprise lors de la précédente journée en dominant (3-0) Dakar Sacré-Coeur (DSC).

Samedi, les Crabes reçoivent les insulaires de l'Union sportive de Gorée en match comptant pour la 17e journée du championnat de Ligue 1.