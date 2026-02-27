Ethiopie: Des démarches sont actuellement engagées afin d'intégrer l'intelligence artificielle et le développement des compétences numériques au sein de l'enseignement primaire

Addis-Abeba — Le ministère de l'Éducation a indiqué que des mesures sont en préparation afin d'intégrer l'intelligence artificielle et le renforcement des compétences numériques parmi les piliers du programme national, et ce dès l'enseignement primaire.

Muluneh Atnafu, responsable du e-learning et de l'Initiative des 5 millions de codeurs éthiopiens au sein du ministère, a indiqué à l'ENA que le développement du capital humain constitue la pierre angulaire de la réussite de la stratégie nationale de l'Ethiopie numérique 2030 ainsi que du vaste programme de réformes en cours.

Il a expliqué que le ministère a adopté une approche résolument axée sur des objectifs précis afin de renforcer les connaissances et les compétences numériques à l'échelle nationale.

Dans cette dynamique, des travaux sont en cours pour intégrer l'intelligence artificielle et la culture numérique dans le système éducatif, de la première à la douzième année. L'objectif est de préparer une génération non seulement familière avec les technologies, mais également capable de rivaliser sur la scène internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, des actions stratégiques ciblent aussi l'enseignement supérieur afin de consolider les compétences numériques des enseignants et des étudiants. Parmi les initiatives phares figure le programme des 5 millions de codeurs, conçu pour offrir des formations clés et réduire la fracture numérique à travers le pays.

Le coordinateur a insisté sur l'importance de ces bases éducatives pour permettre au secteur de contribuer pleinement à l'économie nationale, l'intelligence artificielle occupant une place centrale dans la feuille de route Digital Ethiopia 2030.

En mettant l'accent sur ces compétences stratégiques, l'Éthiopie ambitionne de former une jeunesse apte à évoluer et à innover dans l'environnement numérique contemporain.