Ethiopie: Le Premier ministre Abiy effectue une visite officielle en Azerbaïdjan dans un contexte de consolidation croissante des relations bilatérales.

26 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu en Azerbaïdjan dans le cadre d'une visite officielle destinée à consolider le partenariat en pleine expansion entre les deux nations.

D'après le Bureau du Premier ministre, le chef du gouvernement, accompagné de la Première Dame ainsi que d'une importante délégation, est arrivé ce soir à l'Aéroport international Heydar Aliyev, situé dans la capitale Bakou.

Le Bureau souligne que les relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan se sont considérablement intensifiées ces dernières années, portées par un dialogue diplomatique constant et un élargissement progressif des axes de coopération.

Cette visite devrait ainsi donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral et favoriser l'exploration d'opportunités supplémentaires dans plusieurs secteurs stratégiques d'intérêt commun.

Selon des responsables, cette démarche au plus haut niveau illustre la volonté partagée des deux pays d'approfondir leur collaboration sur les plans politique, économique et stratégique, ouvrant la voie à une phase encore plus dynamique des relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.

