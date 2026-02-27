Sénégal: Qualifications Mondial 2027 - Desagana Diop reconnaît une mauvaise entame après la défaite

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, Ngagne Desagana Diop, a pointé la mauvaise entame de ses poulains et le manque de réussite qui ont contribué à la défaite face à la Côte d'Ivoire, jeudi soir, en match comptant pour la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Qatar, assurant toutefois que rien n'est encore perdu.

"Après chaque défaite, c'est toujours difficile. C'était un match bizarre", a déclaré le technicien sénégalais en conférence d'après-match, analysant la défaite des Lions face aux Eléphants de Côte d'Ivoire (90-80).

"En première mi-temps, ils ont mis beaucoup de tirs. Ils nous ont dominés au rebond offensif. Nous avons aussi eu des opportunités, mais nous avons manqué beaucoup de tirs -- je crois 4 sur 29 à un moment", a-t-il réagi.

La rencontre face à la Côte d'Ivoire comptait pour la première journée de ces qualifications, dans le groupe B, qui abrite également Madagascar et la RD Congo.

"Dans le troisième quart temps, nous étions prêts, nous avons eu de bonnes séquences offensives et agressives. Et dans le quatrième quart temps, nous avons essayé d'être encore plus agressifs, mais ils ont obtenu beaucoup de lancers francs -- je crois 16 dans cette période", a souligné Ngagne Desagana Diop.

Il a également rappelé le contexte selon lui particulier de ces fenêtres internationales. "Dans ce genre de tournoi, nous n'avons que trois entraînements ensemble. Pendant la Coupe d'Afrique, nous avons deux mois pour travailler chaque jour, donc c'est différent."

"Il peut y avoir des erreurs. Maintenant, nous allons regarder les vidéos et nous préparer pour samedi. Rien n'est terminé", a-t-il dit, évoquant la prochaine sortie des Lions contre Madagascar à 21h au Stadium Marius-Ndiaye.

Consignes mal appliquées

"Nous avons simplement manqué de réussite. Nous avions insisté sur l'importance de bien commencer le match, avec rigueur, en provoquant des pertes de balle. Nous en avions parlé lors des deux derniers entraînements, mais nous n'avons pas réussi à l'appliquer dès le début", a-t-il reconnu, soulignant également que l'absence de Brancou Badio s'est fait ressentir.

Il a insisté, au sujet de Brancou : "C'est notre meilleur joueur, notre MVP. Bien sûr qu'il nous a manqué. Mais c'est le sport : parfois des joueurs ne sont pas là. Nous le savions et nous nous sommes entraînés pour ça".

Il a rappelé que dans ce tournoi, "chaque match sera difficile. Toutes les équipes ici veulent aller à la Coupe du monde. C'est un marathon. Perdre le premier match est dur, mais rien n'est fini. Ce sera une longue nuit, bien sûr. Mais nous allons continuer à travailler et essayer de gagner les deux matchs restants", a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur a par ailleurs salué l'apport du public. "Jouer à domicile est positif, le public était formidable. Mais parfois, avec l'ambiance, il est difficile pour moi de communiquer avec mes joueurs. Malgré tout, c'est bien de jouer à la maison", a-t-il indiqué.

Pape Moustapha Diop a abondé dans le même sens. "Nous avons raté notre entame de match. Nous étions déjà à -14 dans le premier quart temps, ce qui nous a obligés à courir derrière le score", a-t-il dit.

Selon l'ailier de la Jeanne d'Arc Vichy Basket (France), l'équipe du Sénégal a "manqué de réussite. Mais l'adresse fait partie du basket : parfois tout rentre, parfois rien, même les meilleurs shooteurs connaissent ça."

"C'est un aspect que nous devons améliorer. Nous allons nous préparer pour le match de samedi", a-t-il ajouté.