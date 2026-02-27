Sénégal/Cote d'Ivoire: Basketball - Eliminatoires coupe du Monde 2027 - Sénégal-Côte d'ivoire (80-90) - Les Lions ratent leur entrée

Le Sénégal est mal parti dans la poule B de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les Lions ont perdu le match inaugural qui l'a opposé à la Côte d'Ivoire. Plombée par une entame poussive et une grande maladresse sur les tirs, la bande à Jean Jacques Boissy a perdu sur le fil du match et s'incliner sur le score de (80-90). Le Sénégal doit se relancer ce samedi contre l'équipe de madagascar qui a perdu son premier match contre la RDC (voire par ailleurs).

Le Sénégal a perdu hier, jeudi, le derby africain qui l'a opposé à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Portés par un public venu en masse, les Lions avaient pourtant engagé avec de bonnes intentions. Mais l'entame sera assez poussive. En coupant les couloirs de passe, les Ivoiriens profitent des errements défensifs et les pertes de balles, pour imposer le rythme. Plombé par une grosse maladresse sur les tirs

extérieurs, le Sénégal marque le pas à leurs adversaires. Les Eléphants amenés par Kivin Jobe, en profitent pour se détacher et prendre une marge de 14 points au terme du premier quart temps( 28-14).

Au deuxième quatre-temps, les Lions tentent de revenir. Le manque d'agressivité en défense ajoute à une panne

d'adresse, le Sénégal se repose sur son jeu intérieur qui lui permet de rester au contact de l'adversaire ( 27-37. 8e). Pas assez pour combler leur retard.

Puis que les Éléphants réussiront à stabiliser l'écart et de rejoindre les vestiaires sur le score de (48-37).

Au retour sur le parquet, le Sénégal resserre sa défense et retrouve plus d'allant en attaque. Ibou Faye et Ibou Badji sonnent la révolte et permettent au Sénégal de revenir à 3 points (53-50 ; 6e ). Jean Jacques Boissy entretient l'espoir avec un tir primé ( 58-61 ; 9e). Le Sénégal gagne l'acte de jeu avec 25 points contre 18 pour la Côte d'Ivoire à la fin du quart-temps (62-66). Dans le décisif 4e quart temps, les Lions mettent la pression et talonnent leurs adversaires au

tableau d'affichage (65-72 ; 3e).

Coupables de nombreuses pertes de balles, ils donnentrapidement le bâton aux Ivoriens.

Ces derniers ne tremblent. Efficaces sur les tirs, ils concluent leurs dernières possessions et scellent le score sur la marque (90-80). Le Sénégal aura un jour pour affiner son collectif avant la prochaine sortie qui l'opposera demain samedi à l'équipe de Madagascar.