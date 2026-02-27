Soudan: Pekka Haavisto devient le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU

Un nouvel envoyé spécial personnel du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est nommé au Soudan. L'annonce a été faite ce mercredi. Il s'agit du Finlandais Pekka Haavisto qui succède à l'Algérien Ramtane Lamamra qui avait été nommé en novembre 2023.

Ramtane Lamamra a souhaité quitter son poste après avoir déployé des efforts inlassables pour tenter de désamorcer la crise au Soudan, sans succès. Il avait dénoncé les ingérences militaires étrangères qui lui ont compliqué sa mission. Cette nomination intervient alors que la guerre va bientôt entamer, en avril 2026, sa quatrième année.

Pekka Haavisto, le nouvel émissaire spécial est actuellement membre du Parlement finlandais, il prendra son nouveau poste bientôt. Il a plus de 40 ans d'expérience en politique et dans les affaires internationales. Il a occupé plusieurs postes ministériels au gouvernement de son pays, dont celui de ministre des Affaires étrangères. Il a exercé des fonctions de haut niveau au sein de l'Union européenne (UE) et des Nations unies.

La crise soudanaise, considérée parmi les plus graves au monde au niveau humanitaire et sécuritaire, n'est pas méconnu du nouvel émissaire. Entre 2005 et 2007, il a été représentant spécial de l'Union européenne au Soudan. Il a participé aux négociations de paix au Darfour en tant que conseiller principal de l'ONU. À partir de 2009 et jusqu'en 2017, il a exercé les fonctions de représentant spécial de la Finlande pour la médiation et la gestion des crises en Afrique. Pekka Haavisto avait également travaillé avec le Programme des Nations unies pour l'environnement, notamment au Kosovo, au Monténégro, en Afghanistan, et en Irak.