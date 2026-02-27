Maroc: Peu de réactions officielles au renvoi du footballeur Achraf Hakimi en procès pour viol

26 Février 2026
Radio France Internationale
Par François Hume-Ferkatadji

Le footballeur marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023. Au Maroc, pas de réaction des instances officielles à ce jour à ce développement judicaire, tandis que la presse locale ne veut pas accabler l'idole du pays.

Le défenseur marocain Ashraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023. Le dernier Joueur africain de l'année est présumé innocent et nie les faits, mais la justice française estime qu'il doit être jugé par la Cour criminelle départementale.

L'entraîneur du PSG Luis Enrique, questionné en conférence de presse, a réagi succinctement à la nouvelle : « C'est entre les mains de la justice », a-t-il simplement déclaré sans remettre en question la place du joueur dans l'effectif.

Au Maroc, ni la Fédération, ni le coach de l'équipe nationale, Walid Regragui, annoncé sur le départ, n'ont commenté la situation du capitaine de l'équipe nationale A masculine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On se rappelle du destin de Benjamin Mendy »

Tant qu'il n'y a pas eu de verdict, la patience est de mise, selon le journaliste marocain Amine Raad : « On peut pas savoir quel sera le verdict que le juge rendra concernant cette affaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment traiter cette affaire avec beaucoup d'appréhension, parce que ça peut briser des carrières, ce genre d'affaires. On se rappelle du destin de Benjamin Mendy. » L'international français Benjamin Mendy avait été accusé de viols et d'agressions sexuelles par sept femmes. Sa carrière avait été interrompue pendant deux ans avant d'être acquitté.

« Je ne sais pas si l'image d'Hakimi va être écornée ou pas. Hakimi est une idole, ici, au Maroc, c'est un joueur qui a beaucoup de respect, c'est un joueur qui participe beaucoup à la vie civile à travers des oeuvres caritatives », poursuit Amine Raad.

Le joueur nie les faits : « J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement », a rapidement réagi le latéral sur ses réseaux sociaux, dénonçant par ailleurs la tenue de ce procès. Son avocate accuse la plaignante de faire obstruction aux investigations et évoque une tentative d'escroquerie. « Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation, comme c'est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes », avait répondu l'avocate de la partie civile.

La défense d'Ashraf Hakimi a fait appel de ce renvoi en procès pour viol, mais il est rare que la Cour d'appel annule ce genre de décision.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.