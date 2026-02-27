Afrique: Le Maroc présente à Madrid sa stratégie numérique et de cybersécurité

L'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima œuvre, a souligné mercredi à Madrid l'engagement stratégique du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur d'une transition numérique sécurisée, inclusive et centrée sur l'humain.

Intervenant lors du Sommet pré-ministériel sur la piraterie, la cybersécurité et la justice, événement d'envergure dont le Maroc est l'invité d'honneur, la diplomate a mis en exergue les avancées concrètes réalisées par le Royaume, notamment la modernisation des infrastructures technologiques et le déploiement de stratégies nationales de cybersécurité. Ces efforts ont permis au Maroc de se hisser au 34e rang mondial selon le Global Cybersecurity Index, consolidant ainsi sa position de leader à l'échelle régionale, a-t-elle dit.

Mme Benyaich a souligné que ces réformes structurantes ont renforcé l'attractivité du Royaume auprès des grands investisseurs internationaux, grâce à une vision stratégique visant à consolider la stabilité politique et à garantir la sécurité juridique, considérées comme des piliers essentiels du développement économique.

Rappelant les performances sectorielles du Maroc, la diplomate a indiqué que le Royaume figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'automobiles et occupe une place de choix dans les secteurs de l'aérospatial et des industries de défense. Elle a également relevé que le Maroc est le premier investisseur en Afrique subsaharienne et le deuxième à l'échelle du continent, illustrant la pertinence d'un modèle de développement fondé sur une vision politique claire et volontariste.

Elle a, par ailleurs, souligné que si les nouvelles technologies offrent des opportunités majeures, elles soulèvent également des défis globaux qui requièrent une coopération internationale accrue et des politiques publiques adaptées. "Le rôle de l'Etat est essentiel pour accompagner ces mutations", a-t-elle affirmé, plaidant pour une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle.

Mettant en avant l'identité marocaine, fondée sur l'ouverture et la tolérance religieuse, Mme Benyaich a rappelé le rôle de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, en tant que garant de la liberté de culte. Elle a souligné que cette singularité se traduit par une coexistence harmonieuse au sein du Royaume, véritable trait d'union entre l'Occident et le monde arabo-musulman.

A cette occasion, l'ambassadrice du Royaume à Madrid a reçu une distinction en reconnaissance de l'engagement constant du Maroc dans les domaines de la transformation digitale et de la cybersécurité, consacrant la vision stratégique Royale et les réformes d'envergure mises en œuvre pour positionner le Royaume comme un hub technologique de référence.

Pour sa part, le vice-président de l'Union internationale des magistrats (UIM), Mohamed Redouane, a souligné l'importance stratégique des défis judiciaires à l'ère du numérique. Il a mis en relief, à cette occasion, le rôle clé de la justice dans le débat international sur la sécurité juridique, particulièrement face à l'émergence de nouvelles formes de cybercriminalité.

M. Redouane a plaidé pour une accélération de la modernisation de l'appareil judiciaire, en insistant sur la consolidation de l'indépendance de la justice et l'amélioration de la célérité des procédures. Selon lui, l'adaptation aux mutations technologiques constitue désormais un levier indispensable pour répondre aux exigences de la transformation digitale.

Le Sommet pré-ministériel sur la piraterie, la cybersécurité et la justice a réuni des responsables judiciaires, des régulateurs et des représentants institutionnels venus notamment d'Amérique latine autour des défis liés à l'intégration des nouvelles technologies dans le secteur de la justice.

Les débats lors de ce sommet ont porté notamment sur les enjeux du dialogue international en matière de justice, de cybersécurité et de préservation de l'écosystème numérique, ainsi que sur la gouvernance technologique, la régulation digitale et la lutte contre la criminalité organisée à l'ère numérique.