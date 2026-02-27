Ile Maurice: Les résidents de la Ville des fleurs évoquent les défis actuels

Des consultations régionales, s'inscrivant dans le cadre de la Vision 2050, se poursuivent à travers l'île. La dernière session en date s'est tenue le mardi 24 février à l'hôtel de ville de Quatre-Bornes, en présence de la ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun.

Des citoyens, étudiants et opérateurs économiques de la région ont été invités à partager leur vision pour leur ville et pour l'île Maurice en 2050 et à proposer des pistes de réflexion pour concrétiser leurs aspirations. «Nou bizin tann zot lavwa, zot lide. E li inportan ki nou ena enn sans de direksion», a déclaré d'emblée la ministre Jeetun.

Selon la ministre, à ce jour, les quatre consultations régionales ont révélé des préoccupations majeures telles que la lutte contre la drogue, l'éducation, le sport, les infrastructures, ainsi que la fourniture d'eau et d'électricité. Des valeurs fondamentales telles que la moralité, le respect et la discipline ont été systématiquement évoquées, suggérant un fort désir d'améliorer la société.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Le gouvernement a la responsabilité de traiter ces problèmes dans son programme de cinq ans, mais il est important de garder un objectif à long terme pour orienter le pays. La clarté de cette vision est essentielle car elle aide à définir les ambitions et les aspirations nationales», a affirmé Jyoti Jeetun.

Pour la ministre, ces consultations ont aussi mis en évidence la disparité qui existent entre ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et les préoccupations réelles des citoyens. «Les médias sociaux peuvent ne pas pleinement refléter la réalité vécue par les citoyens et il existe un écart entre la voix des gens et ce qui est présenté par ces plateformes», a-t-elle soulignée.

Réunis en groupes de travail, les participants ont été invités à donner leurs opinions sur les thèmes de la durabilité, de la prospérité et de l'inclusion. Parmi les priorités identifiées pour des actions immédiates et à long terme figurent l'énergie verte, une société sans drogue, la réduction des embouteillages, une numérisation accrue et la préservation de l'environnement.

Navneel Donookdharree, étudiant de Grade 13 du Phoenix State Secondary School, a porté la voix de la jeunesse. Il a fait état des préoccupations de son groupe, avec notamment des sujets comme l'environnement, la santé, les opportunités de carrière à Maurice ou encore le besoin de formation des parents a qui ont été au coeur des débats.

Le jeune homme a mis aussi l'accent sur la nécessité pour le pays de devenir auto-suffisant en termes de production des biens de consommation. Il cité comme exemple les importations de ketchup de l'Afrique du Sud, un item qui selon lui peut très bien être produit localement.