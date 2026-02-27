Afrique: Jeunes et vétérans à l'honneur au Morne

La Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) a transformé le cadre idyllique du Morne en un véritable théâtre d'effort dimanche dernier. Entre l'émergence confirmée des jeunes talents comme Aurélien Ciceron et Keira Rajabalee, et la solidité des vétérans, le triathlon mauricien montre une belle dynamique et rassemble toutes les générations.

Le triathlon demande du temps, mais Aurélien Ciceron ne perd pas de vitesse. Dans l'épreuve sprint (750 m natation - 20 km vélo - 5 km course), il survole la catégorie junior avec un chrono de 01:06:05, laissant son premier poursuivant, Rémi Samouilhan, à près de cinq minutes. Cette performance le place non seulement en tête de sa catégorie, mais aussi comme l'un des hommes les plus rapides de la journée, toutes catégories confondues.

Chez les filles, Keira Rajabalee confirme sa progression. Elle termine son sprint en 01:24:13 et s'impose chez les juniors, démontrant sa capacité à gérer la pression des rendez-vous fédéraux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le triathlon mauricien ne serait pas ce qu'il est sans ses figures de proue chez les vétérans. Valérie Gérard fait preuve d'une grande régularité en remportant la catégorie vet 2 (sprint) en 01:17:56, un temps qui se rapproche de ceux des meilleurs seniors masculins sur la même distance. Charles Cartier domine chez les hommes vet 2 (sprint) avec 01:17:25, devançant Christophe Gérard (01:18:37). Ces performances montrent que la compétition reste solide chez les plus expérimentés et sert d'exemple pour les jeunes licenciés.

Le spectacle le plus rafraîchissant vient des plus jeunes. En U10, Alexandre Cartier s'impose chez les garçons, tandis que Shivani et Kimaya Cartier signent un doublé chez les filles. En U15, Maelane Andrianalivelo (vainqueur chez les filles en 34:07) et Haadii Chady (vainqueur chez les garçons en 31:13) confirment que la relève est déjà présente et prometteuse pour l'avenir du triathlon mauricien.

Changements au calendrier

La FMTri a procédé à des amendements dans son calendrier d'activités. Les 2026 Africa Triathlon Sprint Championships se dérouleront à Blue-Bay le 14 juin au lieu du 12 avril. Cette compétition sera aussi dédiée aux paratriathlètes, aux age-groupers et comprendra une junior cup.