Ile Maurice: Selven Warden arrêté et passera la nuit en détention

Somaskandan Vadarajoo (Selven) Warden, âgé de 50 ans et directeur de sociétes, a été arrêté en fin d'après-midi aujourd'hui par la Financial Crimes Commission (FCC) et sera provisoirement inculpé de blanchiment d'argent.

Il lui est reproché qu'entre janvier 2022 et août 2024, agissant en sa qualité de directeur de Kuros Construction Solutions Ltd et d'EG Management Ltd, d'avoir été en possession de sommes dépassant Rs 670 millions détenues auprès de deux banques. Cet argent est raisonnablement soupçonné de représenter des produits d'activités criminelles.

L'enquête de la FCC se poursuit. Il est actuellement détenu au centre de Moka et passera en cour demain.