Sénégal/Cote d'Ivoire: Qualifications mondial Qatar - Les Lions battus par les Eléphants (90-80)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball de la Côte d'Ivoire a battu jeudi à Dakar celle du Sénégal sur le score de 90 à 80 en match comptant pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Qatar, a constaté un reporter de l'APS.

Lorsque Camara chipait le ballon à son adversaire ivoirien pour inscrire le premier dunk de la soirée, tout laissait présager un match plaisant des Lions à domicile, devant un public venu nombreux au stadium Marius-Ndiaye.

Mais la belle entame des Ivoiriens n'avait rien d'illusoire. Les Éléphants étaient bien venus à Dakar pour réaliser d'excellentes phases de qualifications. Avec un jeu agressif, déterminé et bien coordonné, ils ont mis à mal une défense sénégalaise trop fébrile. Leur adresse, notamment à trois points, a fini de déboussoler une formation sénégalaise en manque de repères.

Certes, Ousmane Ndiaye ou encore Gora Camara se sont envolés à plusieurs reprises pour claquer des dunks spectaculaires ou combiner avec Boissy pour des finitions de grande classe. Mais après chaque embellie, le Sénégal retombait dans ses travers : pertes de balle, maladresses et mésententes se sont enchaînées, gâchant le spectacle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entrée de Karim Mané et de Babacar Sané dès le premier quart-temps a apporté un nouveau souffle à l'équipe, tout comme le retour de Boissy depuis le banc. Malgré cela, la prestation des Lions devant leur public est restée peu convaincante. Une première mi-temps à vite oublier côté sénégalais : menés 14-28 dans le premier quart-temps puis 48-37 à la pause.

Au retour des vestiaires, le public a assisté à un tout autre visage des hommes de Ngagne DeSagana Diop. En quelques minutes, ils ont réduit l'écart en inscrivant 25 points face à des Ivoiriens perturbés. Boissy a enchaîné deux tirs primés, faisant presque oublier l'absence de Brancou Badio, le spécialiste dans ce domaine. Il est retenu par son club, le Valencia Basket Club, et rejoindra le groupe ce vendredi.

À la fin du troisième quart-temps, le score était de 62-66. Le meneur des Windy City Bulls a inscrit 13 points. Il s'agit d'Ibrahima Fall-Faye, le meilleur marqueur sénégalais.

Poussés par la remontée flamboyante du Sénégal et par un public acquis à la cause des Lions, les Ivoiriens ont dû élever leur niveau de jeu dans le dernier quart-temps pour conserver leur avance.

Heureusement pour eux, les coéquipiers d'Ibrahima Faye sont retombés dans leurs approximations : paniers faciles manqués et défense en difficulté.

Solide du début à la fin, à l'image de Jean-Philippe Dally et Assemian Moulare, auteurs de 12 points chacun, la Côte d'Ivoire s'impose finalement 90-80.

La prochaine sortie du Sénégal, dans le groupe B, est prévue samedi à 21h face à Madagascar.

Les Malgaches ont aussi perdu leur match, 79-87, contre la République démocratique du Congo.