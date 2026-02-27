Guinée: Le premier recensement depuis 2014 révèle la hausse de la population et ses particularités

Il y a désormais 17,5 millions d'habitants en Guinée, selon le premier recensement effectué depuis 2014, révélé mercredi 25 février. Des Guinéens majoritairement ruraux, même si la pression urbaine est forte dans ce pays. Ces données démographiques précieuses permettront au gouvernement de mieux planifier les politiques publiques, en ciblant mieux les besoins de chaque région.

Selon le recensement de la population réalisé l'an dernier, le quatrième de son histoire, et dont les résultats viennent d'être publiés, la population du pays atteint désormais 17,5 millions d'habitants, soit une croissance spectaculaire de 70 % en 12 ans. Elle n'était que de 10,5 millions en 2014, année du précédent recensement, devenu obsolète aujourd'hui.

Un pays majoritairement rural

Autre enseignement majeur, la Guinée reste un pays majoritairement rural : plus de 60 % de ses habitants vivent à la campagne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais c'est sa population urbaine qui croît le plus vite : elle a presque doublé depuis 2014. Aujourd'hui, 6,7 millions de personnes vivent en ville, un enjeu de taille pour l'aménagement urbain, car les infrastructures et les services publics comme les écoles ou les hôpitaux n'ont pas suivi cette évolution.

Beaucoup de migrations internes

Parmi les autres informations à retenir de ce recensement : la population guinéenne migre beaucoup à l'intérieur de son propre pays. Par exemple, les hommes quittent en nombre les montagnes du Fouta-Djalon en raison du manque d'opportunités économiques : dans la région de Labé, pour 100 femmes, il n'y a plus que 77 hommes.

En revanche, les mines d'or de la région de Kankan, dans le nord-est, attirent massivement. Avec plus de 4 millions d'habitants, c'est la région la plus peuplée du pays, devant la capitale Conakry et ses 3,4 millions d'habitants.

La moitié de ses habitants a moins de 18 ans

Une confirmation, aussi : la Guinée reste un pays très jeune. La moitié de ses habitants a moins de 18 ans et 80 % a moins de 35 ans.

Il faut noter, enfin, que ce recensement concerne la population habitant en Guinée, y compris les étrangers, mais ne prend pas en compte la diaspora, estimée à plus de 3 millions de personnes.