La visite historique de feu SM Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane le 25 février 1958, constitue un épisode glorieux et un évènement phare dans l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance du Maroc et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, a indiqué, mercredi, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, El Mostafa El Ktiri.

Cette visite Royale illustrait les liens profonds et étroits unissant depuis toujours les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies qui ne cessent de réaffirmer leur engagement en faveur de la défense des sacralités et des constantes de la nation, et de faire part de leur fierté d'appartenance nationale et d'identité marocaine, a ajouté M. El Ktiri dans une allocution lue en son nom par le directeur des systèmes et études historiques au Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Hmida Maaroufi, lors d'un meeting organisé à l'occasion de la célébration à M'Hamid El Ghizlane du 68ème anniversaire de cette visite.

Les tribus sahraouies se sont rangées du côté de l'armée de libération dans le Sud et ont fait preuve d'une bravoure inégalée et d'une combativité féroce lors des batailles héroïques qu'ils ont livrées contre les forces du colonisateur lourdement armé, a-t-il poursuivi.

Le haut-commissaire a rappelé, dans le même contexte, la visite de feu SM Hassan II dans cette même région en 1981 et Son discours à cette occasion, dans lequel Il avait souligné les portées de la visite de Son auguste père, et mis en relief les significations historiques profondes du combat des Marocains des provinces du Sud pour l'indépendance.

"Nous nous rappelons la visite de notre père avec fierté parce que c'est d'ici qu'il a réclamé le retour des territoires marocains pour accomplir l'unité nationale et nous nous rappelons la visite, parce qu'elle était un appel qui a eu un grand écho et constituait une leçon en politique et en patience dont nous récoltons aujourd'hui les bienfaits", avait dit feu SM Hassan II dans ce discours mémorable.

M. El Ktiri a, par ailleurs, souligné que la commémoration de cet événement est l'occasion de mettre l'accent sur les victoires diplomatiques du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant, dans ce sens, l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Dans ce sens, M. El Ktiri est revenu sur le Discours Royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI, le 31 octobre 2025, suite à l'adoption de la résolution 2797 de l'ONU.

"Nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l'Histoire du Maroc moderne: Désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025 . Il est venu le temps du Maroc uni qui s'étend de Tanger à Lagouira : celui dont nul ne s'avisera de bafouer les droits, ni de transgresser les frontières historiques", a dit le Souverain.

Lors de ce meeting, des hommages ont été rendus à plusieurs anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, en reconnaissance des grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la liberté et l'indépendance du Maroc.

Des aides financières ont été remises au profit d'anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et de leurs ayants droit.

Des prières ont été également élevées à cette occasion pour le repos de l'âme de feu SM Mohammed V et de feu SM Hassan II. L'assistance a également imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.