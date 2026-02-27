Cote d'Ivoire: UNJCI - La prorogation des mandats pour consolider la stabilité et préparer le congrès électif

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a décidé de proroger le mandat de ses instances dirigeantes, une mesure exceptionnelle annoncée dans un communiqué officiel en date de ce jeudi 26 février 2026.

Cette décision, adoptée par l'Assemblée générale, vise à garantir la continuité institutionnelle de l'organisation en attendant la tenue de son prochain congrès électif. Arrivé à échéance, le mandat des organes dirigeants devait initialement laisser place à de nouvelles élections. Toutefois, face à des contraintes organisationnelles et au souci d'organiser un scrutin transparent et inclusif, les membres réunis en Assemblée ont opté pour une prorogation temporaire. L'objectif affiché est d'éviter tout vide institutionnel susceptible de fragiliser le fonctionnement de la faîtière des journalistes ivoiriens.

Selon le communiqué, cette prorogation s'inscrit dans le strict respect des textes qui régissent l'Union. Elle permet aux responsables actuels de poursuivre leurs missions jusqu'à la tenue effective du congrès, dont les préparatifs nécessitent des ajustements techniques et administratifs. Parmi les défis évoqués figurent l'actualisation des listes des membres, la consolidation des sections régionales et la mise en place d'un cadre électoral consensuel.

Créée pour défendre les intérêts moraux et professionnels des journalistes, l'UNJCI joue un rôle central dans l'écosystème médiatique ivoirien. Elle intervient notamment dans la promotion de la liberté de la presse, l'organisation de formations, la médiation en cas de conflits professionnels et la représentation des journalistes auprès des autorités publiques et partenaires institutionnels. Dans ce contexte, la stabilité de ses organes dirigeants apparaît comme un impératif stratégique.

La décision de prorogation se veut donc une mesure de prudence. Elle traduit la volonté de préserver la cohésion interne et d'organiser des élections dans des conditions optimales de transparence et de crédibilité. Les responsables de l'Union insistent sur le caractère transitoire de cette démarche et sur leur engagement à communiquer, dans les meilleurs délais, un calendrier clair pour la tenue du congrès.

Cependant, cette période de transition appelle à la vigilance. Pour de nombreux observateurs, la réussite du processus dépendra de la capacité des dirigeants actuels à maintenir un climat de confiance et à associer l'ensemble des membres aux préparatifs électoraux. La transparence sur les modalités du scrutin et le respect scrupuleux des statuts constitueront des gages essentiels de légitimité.

Dans un paysage médiatique ivoirien marqué par des mutations rapides -- digitalisation accrue, diversification des supports et pression économique sur les entreprises de presse -- l'UNJCI est appelée à renforcer sa gouvernance et son leadership. La prorogation des mandats, si elle est bien encadrée, peut ainsi devenir une opportunité pour moderniser les mécanismes internes et consolider l'unité de la corporation.

En optant pour la continuité plutôt que pour une transition précipitée, l'UNJCI fait le choix de la stabilité. Reste désormais à transformer cette phase transitoire en levier de renforcement institutionnel, afin que le prochain congrès électif marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'organisation et dans la défense des intérêts des journalistes de Côte d'Ivoire.