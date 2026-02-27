Cote d'Ivoire: Coopération agricole - La Thaïlande et le pays renforcent leur partenariat rizicole à Bouaké

Une mission économique stratégique au service de l'autosuffisance en riz à Bouaké.

Dans le cadre de sa mission économique en Côte d'Ivoire, la délégation de l'Agence Thaïlandaise de Coopération Internationale (Tica) séjourne du 25 au 27 février 2026 dans la région de Bouaké. La délégation Thaïlandaise est conduite par Chulvat Narinthrangura, directeur général de la Thailand international cooperation agency (Tica), accompagné d'un ministre rattaché à l'agence, a consolidé plusieurs axes stratégiques de partenariat. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande, avec l'appui du Ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le jeudi 26 février 2026, des séances de travail se sont tenues au Centre du riz pour l'Afrique, AfricaRice, basé à M'Bé, près de Bouaké. Les échanges ont porté sur la mise en oeuvre du partenariat signé en décembre 2025, axé sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur rizicole ivoirien ainsi que sur la création d'un Centre de recherche et de maintenance de matériels agricoles.

Cette nouvelle forme de coopération trilatérale entre la Thaïlande, AfricaRice et la Côte d'Ivoire ambitionne de développer un centre de formation dédié aux techniques modernes de production de riz et à la maintenance des équipements agricoles, notamment pour la petite mécanisation. L'objectif est d'améliorer durablement la productivité et de moderniser les pratiques culturales.

La délégation a également échangé avec les producteurs de riz de la région de Bouaké afin d'évoquer leurs conditions de travail et de vie. Ces discussions ont permis d'identifier les défis majeurs du secteur et de poser les bases d'une coopération renforcée en vue d'améliorer les rendements et les revenus des exploitants.

La mission se poursuit avec d'autres séances de travail impliquant l'ensemble des parties prenantes du secteur rizicole régional.

La Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif d'atteindre l'autosuffisance en matière de production de riz d'ici 2027. Ce partenariat stratégique avec la Thaïlande, reconnue pour son expertise mondiale dans la filière rizicole, constitue un levier majeur pour accélérer la transformation et la modernisation du secteur.