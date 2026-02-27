Maroc: Ajay Banga - Les jeunes, privés de perspectives, empruntent la moindre issue accessible

Comment relever le défi de l'emploi des jeunes? La question que se posent bien des gouvernements et des analystes des pays en développement, taraude également de nombreux dirigeants d'institutions internationales, à l'instar du président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a mené une réflexion approfondie sur le sujet.

Pour mieux apprécier l'ampleur du problème et des crises qui pourraient en découler, il est important de rappeler que plus de 1,2 milliard de nouveaux actifs sont attendus dans les pays en développement au cours des 10 à 15 prochaines années.

«Or, au rythme actuel, ces économies ne devraient créer qu'environ 400 millions d'emplois sur la même période », prévient le patron de l'institution financière internationale dans une tribune publiée sur Bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-02-11/how-to-create-jobs-for-the-global-south-population-boom).

Le déficit d'emplois, un défi de plus en plus sécuritaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parce que «le déficit d'emplois est vertigineux, et il est souvent présenté - à juste titre - comme un défi de développement. Mais c'est aussi un défi économique. Et c'est de plus en plus un défi de sécurité nationale», estime-t-il.

Pour Ajay Banga, toutefois, il n'y a pas lieu d'y voir une fatalité. Et pour cause: «Si nous investissons tôt dans les individus et leur donnons les moyens d'accéder à des emplois productifs, cette nouvelle génération pourra bénéficier de conditions de vie dignes et devenir un socle de croissance et de stabilité», affirme-t-il.

En revanche, prévient-il, «si nous n'agissons pas, les conséquences sont prévisibles: institutions sous pression, migrations irrégulières, conflits, montée de l'insécurité, alors que les jeunes, privés de perspectives, empruntent la moindre issue accessible».

Au sein de la Banque mondiale, on s'emploie résolument à trouver des solutions à ce problème, en articulant financements publics, expertise, capitaux privés et instruments de gestion des risques autour d'une stratégie de l'emploi fondée sur trois piliers.

«Le premier consiste à créer les infrastructures indispensables, tant humaines que matérielles», indique le patron de la BM sur le site web américain estimant qu'il ne peut y avoir d'investissements privés ni d'emplois sans électricité fiable, sans transports efficaces, sans systèmes d'éducation et de santé solides.

De son point de vue, «si la reconnaissance de l'importance des infrastructures physiques est globalement acquise, l'investissement dans le capital humain est tout autant crucial».

Le deuxième pilier évoqué dans sa tribune (visible également sur le blog de la Banque mondiale) vise à instaurer un environnement propice à l'entreprise. Selon lui, «des règles claires et une réglementation prévisible réduisent l'incertitude et facilitent l'activité entrepreneuriale. Les emplois naissent de l'initiative d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont la confiance nécessaire pour investir et se développer».

Ajay Banga en est également convaincu: les ressources publiques peuvent amorcer le mouvement, mais la suite repose essentiellement sur le secteur privé, et en particulier sur les micro-, petites et moyennes entreprises, qui sont les plus grosses pourvoyeuses d'emplois.

En conséquence, le troisième pilier consiste à «aider les entreprises à changer d'échelle», poursuit-il rappelant que par l'intermédiaire des branches de l'institution dédiées au secteur privé, la Banque mondiale apporte des prises de participation en capital, des financements, des garanties et des assurances contre les risques politiques.

Plus généralement, le président du Groupe précise que l'organisme international se concentre «sur les domaines où le potentiel d'emploi est le plus élevé, à savoir dans cinq secteurs qui génèrent durablement des postes à grande échelle: infrastructures et énergie, agroalimentaire, soins de santé primaires, tourisme et industrie manufacturière à valeur ajoutée».

En guise, sans doute, d'avertissement, il souligne que d'ici à 2050, plus de 85% de la population mondiale vivra dans des pays en développement et que «cela représente non seulement la plus vaste expansion de la main-d'œuvre mondiale jamais enregistrée, mais aussi la croissance la plus importante de futurs consommateurs, producteurs et marchés».

En attendant, et quelle qu'en soit la motivation (quête de développement socioéconomique, de rendement, de sécurité ou simple altruisme), Ajay Banga estime que «nous avons tous un rôle à jouer et tous intérêt à investir énergie et ressources dans cet effort».

Pour lui, il ne fait aucun doute que les pays en développement y gagnent, car les emplois génèrent revenu, stabilité et dignité ; renforcent la demande intérieure et donnent aux jeunes des raisons d'investir dans leur avenir chez eux plutôt que de le chercher ailleurs.

Il est également persuadé que les pays développés y trouvent bénéfice. Explications : « A mesure que les économies en développement grandissent, elles deviennent des partenaires commerciaux plus solides, des maillons plus résilients des chaînes d'approvisionnement et des voisins plus stables. La croissance de ces marchés élargit la demande mondiale et atténue les pressions qui alimentent une migration irrégulière et une insécurité dont les coûts économiques et politiques dépassent largement les frontières».

Et d'ajouter, s'agissant du secteur privé (institutions financières comme opérateurs), «cela représente l'une des plus grandes opportunités des décennies à venir. Une croissance démographique rapide signifie une demande soutenue en énergie, systèmes alimentaires, soins de santé, infrastructures, logements et produits manufacturés».

En conclusion, si l'on fait les bons choix, les forces qui façonnent le monde à bas bruit - à commencer par la démographie - deviendront des moteurs de croissance et de stabilité plutôt que des sources de volatilité et de risque.

A l'inverse, «si l'on ne fait pas ce qu'il faut, on continuera de courir après les crises, en se contentant de réagir dans l'urgence à des situations que l'on voyait venir depuis des années, voire des décennies».