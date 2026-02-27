Congo-Kinshasa: Le Gouvernement tient au respect de ses obligations vis-à-vis du FMI

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a réaffirmé mercredi 25 février l'engagement du Gouvernement congolais à respecter ses obligations vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Il s'exprimait lors de la réunion stratégique de la Troïka politique avec la mission technique du Fonds monétaire international (FMI), à Kinshasa.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à la troisième revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC), avec pour objectif la collecte des données relatives aux repères structurels.

La Troïka a présenté les avancées réalisées dans la mise en oeuvre du Mémorandum sur les politiques économiques et financières (MPEF), notamment : l'opérationnalisation de la facture normalisée de la TVA ; la modernisation des régies financières (DGI et DGDA) ; la mise en place de la Commission nationale de médiation fiscale.

Doudou Fwamba a mis en avant deux leviers stratégiques : l'émission d'un Eurobond pour financer des projets structurants et l'intégration des ressources issues de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

L'argentier national a souligné que l'économie congolaise demeure résiliente et que les équilibres macroéconomiques sont maintenus, malgré les pressions liées aux contraintes sécuritaires et à la masse salariale sur le budget de l'État.

Des mesures correctives sont en cours, notamment l'audit des états liquidatifs, supervisé par les services compétents, dont l'Inspection générale des finances, conformément aux orientations du Chef de l'État.

« Les discussions se poursuivront au niveau technique pour affiner les données. Les signaux sont au vert pour préparer sereinement la troisième revue du programme », a conclu le coordonnateur du Comité technique de suivi et d'évaluation des réformes (CTR), Félicien Mulenda.

Les échanges ont également porté sur l'exécution budgétaire arrêtée au 31 décembre 2025. Malgré la pression des dépenses sécuritaires dans l'Est du pays, les équilibres macroéconomiques ont été préservés.

La mission technique du FMI séjourne à Kinshasa du 25 février au 4 mars 2026. Durant cette période, plusieurs séances de travail sont prévues avec les différentes entités étatiques concernées, en vue d'évaluer les repères structurels, de consolider les données techniques et de baliser la voie vers la troisième revue du programme.

Pour sa part, l'équipe du FMI a salué la mise en oeuvre effective de la réforme de la déconcentration de l'ordonnancement, ainsi que l'opérationnalisation de la DGTCP, une réforme attendue depuis quatorze ans.