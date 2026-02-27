Afrique: Mondial-2026 - Jean-Jacques Ndala présent au séminaire de préparation des arbitres à Doha

La Confédération africaine de football prépare ses arbitres à la Coupe du Monde 2026. Elle organise du 23 au 27 février à Doha, au Qatar, un séminaire pour amener ces hommes en noir à mieux vendre l'imahe footballistique du continent lors de fête mondial du ballon rond.

Parmi ces officiels sélectionnés figure l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Sa présence à ce stage de haut niveau confirme la confiance renouvelée de l'organe faitier envers l'un des meilleurs sifflets du continent.

Ce séminaire vise à harmoniser les interprétations des lois du jeu, renforcer la préparation physique et technique, et familiariser les arbitres aux exigences du Mondial 2026.

Aux côtés de Jean-Jacques Ndala, de nombreux autres arbitres de renom prennent part à cette formation, notamment Amin Omar d'Égypte, Mustapha Ghorbal d'Algérie, Issa Sy du Sénégal ou encore Jalal Jayed du Maroc.