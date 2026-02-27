Afrique: Mondial-2026 - Jean-Jacques Ndala présent au séminaire de préparation des arbitres à Doha

26 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Confédération africaine de football prépare ses arbitres à la Coupe du Monde 2026. Elle organise du 23 au 27 février à Doha, au Qatar, un séminaire pour amener ces hommes en noir à mieux vendre l'imahe footballistique du continent lors de fête mondial du ballon rond.

Parmi ces officiels sélectionnés figure l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Sa présence à ce stage de haut niveau confirme la confiance renouvelée de l'organe faitier envers l'un des meilleurs sifflets du continent.

Ce séminaire vise à harmoniser les interprétations des lois du jeu, renforcer la préparation physique et technique, et familiariser les arbitres aux exigences du Mondial 2026.

Aux côtés de Jean-Jacques Ndala, de nombreux autres arbitres de renom prennent part à cette formation, notamment Amin Omar d'Égypte, Mustapha Ghorbal d'Algérie, Issa Sy du Sénégal ou encore Jalal Jayed du Maroc.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.