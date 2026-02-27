Congo-Kinshasa: Exclusion de quatre étudiants de l'UNIKAL pour non-respect des instructions académiques

Quatre étudiants de l'Université de Kalemie (UNIKAL) ont été exclus définitivement depuis lundi 23 février pour non-respect des instructions académiques.

Selon le recteur de l'UNIKAL, le professeur Victor Kalunga Tshikala, ces étudiants sont accusés notamment de violation des règles encadrant l'organisation des manifestations publiques et d'appel au boycott des activités académiques.

Il affirme également que les étudiants incriminés auraient été manipulés dans le cadre d'un « vaste complot » orchestré par des personnes mal intentionnées visant à déstabiliser l'institution.

Le recteur souligne que la décision d'exclusion a été prise pour préserver l'ordre et le bon fonctionnement de l'université.

En réaction, l'un des étudiants exclus, Bruno Lubulu, dénonce une décision injuste et fait appel à l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU).

Il indique avoir pris connaissance du document officialisant leur exclusion définitive mercredi dernier.

Selon lui, leurs revendications portaient sur « l'incohérence du taux », l'absence de mesures adéquates de la part du recteur depuis deux ans, le manque d'enseignants ainsi que la mauvaise organisation du secteur académique.

« Ce qui nous étonne, c'est qu'on a rabaissé le taux, les enseignants sont payés, et des chantiers qui auraient dû être achevés depuis 2023 ont déjà commencé, selon nos sources. Nous alertons les autorités nationales et le ministre de l'ESU sur cette décision qui est en train de briser l'avenir de la jeunesse », a soutenu Bruno Lubulu.

Les étudiants exclus appellent les autorités compétentes à examiner sérieusement leur situation, à les rétablir dans leurs droits et à annuler cette décision qu'ils jugent contraire aux textes régissant l'enseignement universitaire en RDC.