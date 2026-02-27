Congo-Kinshasa: Dix nouveaux collecteurs d'impôts prêtent serment à Bunia

Dix nouveaux receveurs et receveurs adjoints viennent renforcer les rangs des collecteurs d'impôts dans la province de l'Ituri. Ces agents du fisc ont prêté serment mardi 24 février devant les autorités compétentes.

Leur mission consiste à contribuer au recouvrement des recettes dues au Trésor public afin de soutenir les finances de l'État.

Le chef de la Division provinciale des Finances a invité les nouveaux assermentés à faire preuve de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions et à éviter tout abus de pouvoir.

De son côté, Albert Tshikulunda, représentant du directeur provincial des Finances dans l'ex-Province Orientale démembrée, est revenu sur les attentes du gouvernement et de la population face aux responsabilités désormais confiées à ces agents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que les recettes publiques donnent à l'État les moyens de sa politique et permettent de financer la sécurité nationale, les infrastructures, les services sociaux ainsi que le fonctionnement des institutions.

« Sans recettes suffisantes, l'État est affaibli. Mais avec des recettes mobilisées efficacement, il peut agir. C'est dans ce sens que je sollicite votre accompagnement constant : l'appui des services provinciaux, la collaboration des autorités administratives locales et le soutien des forces de sécurité lorsque l'exécution des mesures de poursuite l'exige. La mobilisation des recettes demeure une responsabilité collective », a conclu Albert Tshikulunda.