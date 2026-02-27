Afrique: Mondial Basket (Q) - Le Sénégal s'incline contre la Côte d'Ivoire

27 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Hôte du groupe B de la 2e fenêtre de qualification au Mondial de basket 2027, le Sénégal affrontait la Côte d'Ivoire ce jeudi 26 février 2026. Les Lions ont perdu au stade Marius Ndiaye 80-90 face aux Éléphants.

Dans un match face à l'une des nations fortes du basketball africain, le Sénégal a mal entamé la rencontre. Lors du premier quart temps, les hommes de Ngagne DeSagana Diop enchaînent les pertes de balle et les maladresses dans le dernier geste, perdant la première manche 14-28. Jean-Jacques Boissy et ses coéquipiers vont toutefois réagir pour remporter les deux quart temps suivants, respectivement 23-20 et 25-18.

Lors de la dernière manche, les Lions essaient de remonter pour ne pas laisser filer la victoire. Mais c'est peine perdue puisque les Ivoiriens, plus mordants sous les deux paniers, remportent la manche 22-18, et la rencontre 90-80.

Kevin Yebo a guidé les Éléphants avec ses 15 points et 6 rebonds. Côté sénégalais, Jean-Jacques Boissy et Ibrahima Faye ont fini à 13 unités. Le Sénégal aura l'occasion de se racheter samedi 28 février contre Madagascar.

