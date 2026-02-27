Cote d'Ivoire: Une pièce de théâtre et de danse pour redorer l'image d'un quartier d'Abidjan

26 Février 2026
Radio France Internationale
Par Marine Jeannin

Abobo Gare est le quartier central de la deuxième commune ivoirienne la plus peuplée du district d'Abidjan. C'est aussi le nom d'une pièce de théâtre et de danse, contemporaine et urbaine, présentée par le chorégraphe Hermann Nikoko Yao à l'Institut français, pensée pour redorer l'image d'Abobo, qui a longtemps eu mauvaise presse.

La pièce s'ouvre sur des corps contorsionnés, comme en souffrance, et se poursuit avec la danse logobi, inspirée de la bagarre, la galère et la rue, rappelant l'image sombre d'Abobo, commune de la capitale économique de Côte d'Ivoire, réputée dangereuse au point d'avoir été surnommée « Abobo-la-Guerre ».

Une image avec laquelle joue Hermann Nikoko Yao, pour finalement s'en éloigner dans la seconde partie de la pièce, qui fait la part belle à l'exubérance de la danse et des costumes. Une volonté du chorégraphe, lui-même natif d'Abobo. « Il était temps de casser ce gros préjugé-là qu'il y a sur la commune d'Abobo, lance-t-il. En tant qu'artistes, ces jeunes danseurs commencent leur carrière. Ils vont dans des castings, des choses comme ça, mais une fois que tu dis que tu viens d'Abobo, on te colle déjà une étiquette : c'est un voleur, c'est un drogué... Ils ont vraiment grandi dans cette frustration ».

Abobo-la-Joie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais pour les sept jeunes danseurs, comme Yoro Fallé, tous originaires d'Abobo et autodidactes, c'est justement cette exubérance qui fait d'Abobo une matrice culturelle. « Il y a la joie à Abobo, assure-t-il. Il y a cette envie de se relever, de grandir, de marcher. La quasi-totalité des danseurs de Côte d'Ivoire viennent d'Abobo. Parce qu'à Abobo, on est engagés dans la danse, on est engagés avec la nouvelle génération, on pousse tout le monde. Nous-mêmes, danseurs émergents, on est toujours poussés à aller de l'avant, à ne pas se décourager. »

Ses habitants préfèrent un autre surnom de la commune, plus flatteur mais plus vrai, disent-ils : celui d'Abobo-la-Joie.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.