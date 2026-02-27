Cote d'Ivoire: Renforcement des équipements d'entretien routier dans le Grand Abidjan - Un don japonais de 6 milliards FCFA pour moderniser la maintenance

La signature de l'Accord de don relatif au Projet de renforcement des équipements d'entretien routier dans le Grand Abidjan s'est déroulée le jeudi 26 février 2026, à Abidjan-Plateau. L'acte a été paraphé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et le Représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Wakabayashi Mitoharu.

D'un montant de 1,618 milliard de yens, soit environ 6 milliards de Fcfa, ce don vise à doter l'Unité mobile des points à temps de l'Ageroute d'équipements spécialisés. « Cet accord représente bien plus qu'un appui technique. Il constitue une avancée majeure pour la préservation de notre patrimoine routier », a souligné Adama Coulibaly. Face à l'urbanisation rapide et à l'intensité du trafic, les chaussées d'Abidjan subissent une dégradation accélérée, générant nids-de-poule, embouteillages et risques d'accidents.

Pour Wakabayashi Mitoharu, la durabilité des infrastructures repose sur la qualité de leur entretien. Il a insisté sur la transparence et la bonne gouvernance comme socles de la coopération japonaise, tout en annonçant la signature prochaine de deux accords de prêt en mars 2026 pour des projets d'échangeurs et de gouvernance locale. Présent à la cérémonie, le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Sié Yacouba, s'est réjoui de cet appui et a rassuré le donateur quant à sa bonne utilisation, au service d'un réseau routier plus performant et sécurisé dans le Grand Abidjan.