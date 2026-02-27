Cote d'Ivoire: Guichet unique du commerce extérieur - Bilan positif sur fond d'accélération de la modernisation du Port Community System

Le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Guce-CI) a organisé, le jeudi 26 février 2026, à Marcory, un atelier de travail consacré au bilan et aux perspectives de mise en œuvre du Port community system (Pcs).

La rencontre a réuni les principaux acteurs de la communauté portuaire et logistique. Les débats ont porté sur l'état d'avancement du Pcs, notamment sur les procédures déjà enclenchées. Ce système vise, en effet, à bâtir un écosystème numérique intégré, capable de renforcer la coordination entre les acteurs de la chaîne logistique et portuaire, de réduire les délais de traitement et de sécuriser les échanges, au service de la performance du commerce extérieur ivoirien.

Les échanges se sont également appesantis sur les nouveaux produits structurants en cours de développement, en particulier le Guichet unique maritime (Gum) et la procédure de transbordement, appelés à renforcer la fluidité et la compétitivité des opérations portuaires.

Le directeur des études et du développement du Guce-CI, Abdoulaye Touré, s'est félicité du bilan positif du Guichet et du niveau d'appropriation du Pcs par les acteurs. « Nous sommes à 80 % du fonctionnement, mais nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue pour atteindre les 100 % », a-t-il indiqué. Il a réaffirmé l'engagement du Guce-CI en faveur de la modernisation, de la dématérialisation et de l'optimisation des procédures du commerce extérieur, affichant ainsi sa volonté constante de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à la performance durable de la plateforme portuaire ivoirienne.

La plateforme, souligne-t-il, a permis de fédérer les acteurs portuaires et ceux du commerce extérieur autour d'un cadre collaboratif favorisant le partage des procédures et l'identification des difficultés. Plusieurs solutions technologiques sont aujourd'hui opérationnelles et pleinement utilisées. Parmi elles figure notamment le module e-voyage, qui facilite la gestion des entrées et sorties liées à l'arrivée et au traitement des navires, en temps réel avec l'autorité portuaire, ainsi que le suivi des opérations de déchargement.

Leonard Boni, président du Syndicat national des consignataires de Côte d'Ivoire (Synatrans-CI), a, quant à lui, salué les avancées enregistrées. Il a rappelé que la digitalisation du secteur constituait une attente forte des professionnels, soulignant que le Pcs représente un levier majeur de facilitation des échanges, d'accélération des opérations de dédouanement et de réduction des coûts.

À son tour, Franck Gbalou, président de l'Union des consignataires et acconiers de Côte d'Ivoire (Ucaci), a insisté sur la nécessité d'adapter la plateforme portuaire aux standards du commerce international. Il a exhorté l'ensemble des acteurs à s'approprier pleinement le Pcs afin de fluidifier les échanges, aussi bien entre les intervenants de la plateforme portuaire qu'avec leurs partenaires à l'international.

Il s'est, par ailleurs, dit convaincu que la digitalisation des procédures contribuera à réduire les lenteurs administratives, notamment dans les agences de consignation maritime, et à accélérer la mise à disposition des documents et des factures au bénéfice de l'ensemble de la chaîne logistique.