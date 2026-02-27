Cote d'Ivoire: SIA Paris 2026 - La Chambre nationale d'agriculture ivoirienne consolide des partenariats concrets

À l'occasion de la 62e édition du Salon international de l'agriculture (Sia) Paris 2026, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire (Cnaci), conduite par son président Bamba Sindou, a inscrit sa participation dans une dynamique résolument tournée vers l'action et les résultats.

Bien au-delà d'une simple présence institutionnelle, la Cnaci a multiplié les rencontres stratégiques avec des partenaires techniques, économiques et institutionnels autour d'un objectif central : renforcer durablement l'agriculture ivoirienne et améliorer les conditions de vie des producteurs.

Dans le cadre de la coopération avec la Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, une séance de travail a permis de consolider un axe prioritaire centré sur la formation et la professionnalisation des acteurs agricoles. Les échanges ont porté sur le renforcement des compétences, la structuration des dispositifs de formation et l'accompagnement technique des producteurs.

La question de la transformation locale des matières premières a également été au cœur des discussions, notamment la valorisation du manioc en farine boulangère, identifiée comme un levier stratégique de création de valeur et de structuration des filières agricoles ivoiriennes.

Coopération technique, transformation et résilience climatique : des engagements structurants

Dans cette dynamique, la Cnaci a engagé des échanges avec l'entreprise Alma Pro, spécialisée dans la fabrication de moulins professionnels à farine. Créée en 2003 et dirigée par Manuel Garcia, cette entreprise familiale développe des équipements compacts, à faible consommation énergétique, adaptés aux unités locales de transformation. Cette collaboration ouvre des perspectives concrètes pour soutenir la transformation agroalimentaire à petite et moyenne échelle en Côte d'Ivoire.

La résilience climatique et l'adaptation des territoires agricoles ont également occupé une place centrale. À cet effet, la Cnaci a rencontré l'Ong Migration et Climat International. Selon sa présidente, Tania-Bénédicte M'Baka, l'organisation œuvre pour l'adaptation climatique des populations vulnérables afin de prévenir les migrations forcées et de renforcer la résilience locale, en particulier dans les zones rurales exposées aux effets du changement climatique.

En jouant pleinement son rôle d'interface entre les producteurs ivoiriens et leurs partenaires internationaux, la Cnaci a porté la voix du monde agricole, exprimé des besoins concrets et défendu une vision d'une agriculture plus organisée, plus résiliente et économiquement viable.

Les engagements pris lors du Sia 2026 feront l'objet de missions de suivi et de travail dédiées, en vue de formaliser des partenariats structurants et de déployer progressivement des actions opérationnelles sur le terrain, au bénéfice direct des femmes et des hommes qui font vivre l'agriculture ivoirienne au quotidien.