Ile Maurice: Mike Lapuante a avoué le meurtre de sa compagne

Le jeudi 26 février, Louis Jean Mike Lapuante, 38 ans, maçon domicilié à Belle-Mare, a avoué avoir poignardé à mort sa compagne, Marie Electra Andrian Coutequel, 26 ans, à Mahébourg. Il a comparu hier devant le tribunal de Grand-Port pour une accusation provisoire de meurtre. La police s'est opposée à sa remise en liberté et il a été maintenu en détention dans une cellule policière.

Le meurtre a eu lieu mercredi 25 février, à proximité de la gare routière de Mahébourg. Le rapport d'autopsie a révélé que la victime avait reçu un coup de couteau au coeur, causant instantanément son décès. La violence de l'attaque en public a profondément choqué la communauté locale.

Lapuante a été rapidement interpellé le même jour par la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg et la Divisional Crime Intelligence Unit Southern, aux alentours de 18 heures. Lors de son interrogatoire, il a confirmé êétre l'auteur du meurtre.

Cette tragédie met en lumière les dangers liés aux conflits conjugaux non résolus et relance le débat sur la violence domestique dans la région de Grand-Port. La CID de Mahébourg poursuit son enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'agression et vérifier s'il y a eu préméditation de surcroît. La famille de la victime reste sous le choc face à la brutalité de cet acte et aux conséquences dramatiques pour ses proches.