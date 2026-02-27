Afrique: Éliminatoires Mondial FIBA 2027 - La RDC domine Madagascar à Dakar (87-79)

27 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards basket Messieurs de la RDC ont battu leurs homologues malgaches sur le score de 87 à 79, ce jeudi à Dakar, au Sénégal.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la première journée de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.

À la mi-temps, les fauves congolais menaient déjà 45 à 32.

Cette fenêtre se poursuivra avec une série de matchs programmés du 26 février au 1eᣴ mars.

Selon les responsables de la délégation, les Léopards Messieurs ont effectué le déplacement de Dakar sans l'appui financier du Gouvernement. Le ministère du Budget et celui des Finances n'auraient pas décaissé les fonds nécessaires pour accompagner l'équipe nationale durant cette campagne.

Au micro de Radio Okapi, le président de la Fédération congolaise de basketball (FEBACO), Paulin Kabongo, a confirmé cette situation.

La RDC disputera son deuxième match le vendredi 27 février contre la Côte d'Ivoire, avant de clôturer cette fenêtre qualificative par une rencontre face au Sénégal, pays hôte.

