Congo-Kinshasa: Est du pays - Les autorités affirment avoir découvert deux fosses communes à Uvira

Les autorités civiles et militaires ont fait leur retour à Uvira, deuxième ville du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC, deux mois après l'avoir quittée en raison de l'arrivée de l'AFC/M23. Elles annoncent vouloir rétablir les services publics. Mais le gouverneur de la province Jean-Jacques Purusi affirme que deux fosses communes auraient été découvertes dans la ville. Il accuse le groupe politico-militaire.

Selon le gouverneur, deux sites ont été identifiés à Uvira, dans l'est de la RDC.

Selon ses propos, le premier se trouve dans le quartier de Kiromoni, dans la commune de Kavinvira. D'après lui, plusieurs corps y sont enterrés. Le maire de la ville indique que les autorités ont été alertées par des acteurs de la société civile. Dans le quartier, certains habitants évoquent six corps. Aucune exhumation n'a, pour l'instant, été réalisée.

Un second site a été repéré au cimetière de Kavinvira, toujours selon les autorités. D'après les éléments avancés par le gouverneur, il contient plusieurs dizaines de corps.

À une trentaine de kilomètres d'Uvira, dans la cité de Sange, des membres de la société civile parlent également d'une fosse commune le long de la route nationale numéro 5, qui contiendrait une dizaine de corps.

À ce stade, aucun de ces sites n'a fait l'objet d'une enquête indépendante.

Accusations de menaces et harcèlement de personnes

En janvier, Human Rights Watch (HRW) affirmait que lors du contrôle d'Uvira par l'AFC/M23, des combattants avaient menacé et harcelé des personnes considérées comme opposées au groupe armé. L'organisation évoquait même des cas de meurtres, de disparitions forcées et de recrutement forcé. Une source onusienne citée par l'ONG faisait état d'une dizaine de personnes tuées.

Des accusations que l'AFC/M23 avait rejetées en bloc.

Reste désormais à savoir si une enquête indépendante sera ouverte et si la mission conjointe entre la mission de l'ONU en RDC (Monusco) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), actuellement déployée dans la zone, mentionnera ces éléments dans son rapport. Cela alors qu'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu doit être mis en place.