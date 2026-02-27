Congo-Kinshasa: L'Archevêque Dodo Kamba propose la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation

Le président du Conseil interreligieux congolais (CIC), archevêque Dodo Kamba, a affirmé vendredi 13 février vouloir baliser la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile.

Il consulte, depuis quelques jours, des acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, avec comme objectif de recueillir les avis des acteurs politiques et sociaux sur les mécanismes de réconciliation susceptibles de ramener une paix durable en République démocratique du Congo.

Dans le cadre de cette démarche, ce prélat a échangé mercredi 25 février les cadres du parti politique NOGEC, après avoir rencontré le 19 février président du CNSA Joseph Olenga Nkoy et le 18 février, Martin Fayulu, leader de Lamuka et Delly Sessanga, président du parti Envol.

Interrogé sur l'éventualité d'un déplacement de Goma pour échanger avec les belligérants, notamment les rebelles de l'AFC/M23, archevêque Dodo Kamba a expliqué son périple va nécessiter l'aval du Chef de l'Etat.

Il souligne que sa démarche ne vise en aucun cas à concurrencer ou à entraver les efforts déjà entrepris par la Présidence de la République, mais constitue une manière de se réconcilier avec le peuple, en demandant pardon pour toutes les actions qui ont détruit, fâché ou endeuillé des familles.

