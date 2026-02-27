Tunisie: Pourquoi - La volonté, rien que la volonté

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Ramadan est l'occasion ou jamais d'arrêter de fumer ou plutôt d'en prendre la décision. En effet, logiquement si on peut passer toute une journée sans fumer, on peut normalement continuer sur cette lancée.

Cela en théorie, mais dans la pratique, ceux qui ne fument pas pendant la journée et pour cause se rattrapent largement en soirée.

Donc, il faut en plus du jeûne diurne,  une volonté de fer.

Et, d'ailleurs, les grands fumeurs qui ont décidé d'arrêter n'ont pas attendu Ramadan ou la prescription de leur médecin traitant pour cesser de fumer.

Ils l'ont fait de leur propre chef.

 

