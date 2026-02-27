Tunisie: Soirée ramadanesque au Théâtre municipal - Chirine Lajmi électrise le public

Deux heures de live truffées de nouveautés et de reprises qui ont fait chanter et danser tout le monde grâce à sa voix distinguée, la jeune chanteuse a mis une pierre à son édifice rien qu'à voir l'accueil qui lui a été réservé.

La jeune chanteuse montante, Chirine Lajmi, s'est fait désirer lors de son concert au Théâtre municipal, mardi 24 février 2026. Le public a dû patienter plus d'une demi-heure, puis s'est mis à applaudir pour manifester le retard.

Mais lorsque l'orchestre s'est mis en place et que la vedette de la soirée est apparue sur scène, les nombreux spectateurs, en majorité des femmes, lui ont réservé un accueil chaleureux.

Chirine Lajmi a mis le paquet pour séduire ses fans. Au hall d'entrée du Théâtre municipal, les spectateurs ont reçu chacun un cadeau constitué d'un foulard à fleurs que portent les ouvrières des champs et une broche en ambre.

Un écran géant disposé au fond de la scène projetait ses clips et à l'avant de la scène des jets d'étincelles pour sublimer les moments forts du spectacle. Avec son joli minois et sa robe dorée étincelante, Chirine Lajmi, avec son charisme et sa présence magnétique, a tout de suite électrisé la salle.

Avec sa voix douce et limpide, elle a interprété quelques titres de son dernier album avant d'ouvrir une parenthèse sur le «Tarab» avec un long extrait de «Fet El Miaâd» de l'astre de l'Orient Oum Kalthoum, puis «Ouloulou» d'Abdelhalim Hafedh, transmettant ainsi émotion et effervescence au public qui l'a fortement ovationnée.

Après l'éternel tube «Jari Ya Hamouda» d'Ahmed Hamza, repris par la suite par de nombreux chanteurs dont Saber Rebaï, et «Yama Ya Ghalia» de Saliha, Chirine Lajmi, fan de l'autre star égyptienne Chirine Abdelwaheb, a poursuivi son concert avec ses propres mélodies dont «IchiIchi», «Galbi Edouq», «Soum El Hob» et d'autres titres qui ont fait danser les spectateurs tant ils étaient enthousiasmés par le rythme de ces chansons populaires traditionnelles.

Des tubes qui s'enracinent dans le répertoire tunisien. Deux heures de live truffées de nouveautés et de reprises qui ont fait chanter et danser tout le monde grâce à sa voix distinguée, la jeune chanteuse a mis une pierre à son édifice rien qu'à voir l'accueil qui lui a été réservé : youyous et cris de joie ayant accompagné sa prestation.

L'artiste était parfaitement en osmose avec les spectateurs. Son répertoire personnel évoque l'amour de la mère, la passion amoureuse, la nostalgie, le «Mahfel» (fête) dans une ambiance chaleureuse qu'elle sait sciemment partager avec le public venu découvrir son talent et sa présence sur scène. A l'instar de ses aînés, Chirine Lajmi, qui a démarré sa carrière en 2011, est en train de savourer le succès de la scène et de se forger une stature dans le milieu de la musique tunisienne.

Son chemin est tout tracé mais elle doit travailler dur pour maintenir le cap de ce succès. Néanmoins il semble que la jeune artiste ne manque pas de cran et de détermination et est résolue à créer son propre univers où fusionnent la poésie des paroles et le rythme de la musique.