Cote d'Ivoire: Industrialisation verte - Le Cepici et le Ciapol scellent un partenariat stratégique

Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) et le Centre ivoirien anti-pollution (Ciapol) ont signé, le 26 février 2026, au Plateau, une convention de partenariat stratégique destinée à concilier attractivité économique et exigences environnementales. La cérémonie, organisée au siège du Cepici, a réuni les premiers responsables des deux institutions, témoignant d'une volonté commune d'articuler plus étroitement promotion des investissements, conformité environnementale et développement industriel durable.

À travers cet accord, le Cepici renforce son positionnement de chef de file de l'attractivité économique en intégrant pleinement les enjeux écologiques dans l'accompagnement des investisseurs. Il s'agit de proposer un cadre sécurisé, transparent et responsable, garantissant le respect des normes environnementales nationales dès la conception des projets industriels. La directrice générale du Cepici, Solange Amichia, a salué un partenariat structurant qui contribue à « bâtir une Côte d'Ivoire industrialisée et respectueuse de l'environnement », tout en réaffirmant l'engagement de son institution en faveur d'une croissance durable.

De son côté, le directeur du Ciapol, Bernard Ossey Yapo, a rappelé que la performance économique ne peut être dissociée de la préservation des ressources naturelles, plaidant pour des passerelles solides entre régulation environnementale et dynamique d'investissement. Structure technique de référence en matière de lutte contre les pollutions de l'eau, de l'air et du sol, le Ciapol supervise près de 6 500 installations classées. Ce partenariat permettra d'anticiper les exigences environnementales et de faire de l'industrialisation verte un levier majeur de compétitivité et de développement durable pour la Côte d'Ivoire.