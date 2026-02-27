Cote d'Ivoire: Bounkani/SOS - Appel urgent pour venir en aide à un jeune garçon

26 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

À Brombiri Doua, dans la région du Bounkani, une mère lance un poignant appel à la solidarité afin de sauver son fils de 14 ans, Kambou Ombouré. Le jeune garçon a été victime d'un grave accident de moto en février 2023.

Faute de moyens financiers, sa fracture ouverte au niveau du genou n'a pu être correctement prise en charge, entraînant une dégradation progressive de son état de santé et l'obligeant à abandonner l'école. « Mon enfant souffre énormément. Nous avons tout essayé, mais sa situation ne s'améliore pas », se désole sa mère, qui implore l'aide de toute personne de bonne volonté afin de permettre à son fils de bénéficier enfin de soins spécialisés.

Privé de mobilité, l'adolescent Kambou Ombouré s'est fabriqué un vélo artisanal pour se déplacer provisoirement. Il rêve de guérir, de retourner sur les bancs de l'école et de rejouer au football. « Je voudrais être soigné dans un bon hôpital, retourner à l'école et jouer au football comme avant. Mais mes parents n'ont pas les moyens », confie-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'infirmier du village, Siloué Amara, l'adolescent nécessite de toute urgence un transfert vers un centre de santé mieux équipé. Malgré les efforts de la communauté scolaire et des habitants du village, les ressources demeurent insuffisantes pour assurer une prise en charge adéquate. Face à cette situation critique, la famille lance un appel pressant aux autorités sanitaires, aux organisations humanitaires ainsi qu'à toute personne désireuse d'apporter son soutien. Chaque geste peut contribuer à offrir à Kambou Ombouré les soins nécessaires pour retrouver une vie normale et poursuivre ses rêves.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.