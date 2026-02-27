Cote d'Ivoire: Bounkani/SOS - Appel urgent pour venir en aide à un jeune garçon

À Brombiri Doua, dans la région du Bounkani, une mère lance un poignant appel à la solidarité afin de sauver son fils de 14 ans, Kambou Ombouré. Le jeune garçon a été victime d'un grave accident de moto en février 2023.

Faute de moyens financiers, sa fracture ouverte au niveau du genou n'a pu être correctement prise en charge, entraînant une dégradation progressive de son état de santé et l'obligeant à abandonner l'école. « Mon enfant souffre énormément. Nous avons tout essayé, mais sa situation ne s'améliore pas », se désole sa mère, qui implore l'aide de toute personne de bonne volonté afin de permettre à son fils de bénéficier enfin de soins spécialisés.

Privé de mobilité, l'adolescent Kambou Ombouré s'est fabriqué un vélo artisanal pour se déplacer provisoirement. Il rêve de guérir, de retourner sur les bancs de l'école et de rejouer au football. « Je voudrais être soigné dans un bon hôpital, retourner à l'école et jouer au football comme avant. Mais mes parents n'ont pas les moyens », confie-t-il.

Selon l'infirmier du village, Siloué Amara, l'adolescent nécessite de toute urgence un transfert vers un centre de santé mieux équipé. Malgré les efforts de la communauté scolaire et des habitants du village, les ressources demeurent insuffisantes pour assurer une prise en charge adéquate. Face à cette situation critique, la famille lance un appel pressant aux autorités sanitaires, aux organisations humanitaires ainsi qu'à toute personne désireuse d'apporter son soutien. Chaque geste peut contribuer à offrir à Kambou Ombouré les soins nécessaires pour retrouver une vie normale et poursuivre ses rêves.