Ile Maurice: La FCC refuse de dévoiler la liste des témoins à Pravind Jugnauth

La demande formulée par l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent liée à la saisie de Rs 114 millions, a été examinée hier jeudi 26 février 2026 devant la cour de district de Pamplemousses. Au coeur des débats : une motion de la défense afin d'obtenir la liste des personnes avec lesquelles l'ancien chef du gouvernement n'a pas le droit d'entrer en contact, conformément aux conditions de sa libération sous caution. La Financial Crimes Commission (FCC) s'y est fermement opposée.

À la barre, Pravind Jugnauth a expliqué que l'absence d'informations claires sur l'identité des témoins pourrait l'exposer à de graves conséquences. Selon lui, si une personne venait à l'aborder au sujet de l'affaire en cours, il pourrait, sans le savoir, contrevenir aux conditions de sa liberté provisoire et faire face à des poursuites pour non-respect des obligations imposées par la cour. Il a indiqué ne connaître que trois témoins impliqués dans le dossier, dont son beau-frère. Un enquêteur de la FCC a révélé que 68 personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête visant l'ancien Premier ministre.

L'avocat de Pravind Jugnauth, Me Raouf Gulbul, a soutenu qu'il est indispensable que son client dispose de ces informations afin d'adapter son comportement et d'éviter toute entorse aux conditions judiciaires. Il a insisté que la Bail Act et la FCC Act prévoient des sanctions en cas de violation d'une condition de la liberté sous caution. À l'audience précédente, le 27 janvier, l'avocat avait déjà plaidé pour qu'une liste détaillée des témoins ou suspects soit communiquée.

Il avait fait valoir que, compte tenu du statut public et de l'activité sociale et politique soutenue de son client, celui-ci est amené à rencontrer un grand nombre de personnes quotidiennement, rendant difficile l'identification d'individus concernés par l'enquête.

Selon lui, l'absence de précisions crée une zone d'incertitude susceptible d'entraîner une infraction involontaire. À l'issue de l'audience d'hier, Me Gulbul a rappelé que cela fait près d'un an que Pravind Jugnauth est en liberté conditionnelle et qu'aucune plainte pour interférence avec des témoins n'a été enregistrée à son encontre. Il a souligné que la décision relèvera désormais de la cour, précisant qu'il s'agirait d'une situation inédite.

De son côté, l'avocat de la FCC a soutenu qu'aucun texte de loi n'impose à l'organisme de divulguer l'identité des témoins à l'accusé. Accéder à cette requête reviendrait à cautionner d'éventuelles interférences avec des témoins, une remarque que la cour lui a demandé de retirer. La magistrate a annoncé que sa décision sera rendue le 20 mai 2026.

Pour rappel, il avait été arrêté le 15 février 2025 après la découverte de Rs 114 millions en espèces. La FCC l'accuse d'avoir, par l'entremise de Josian Laval Deelawon, dissimulé une importante somme d'argent en roupies mauriciennes et devises étrangères, équivalant à ce montant.