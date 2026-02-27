Afrique: Égalité économique - Le pays distance ses voisins africains

26 Février 2026
Togonews (Lomé)

Selon le rapport « Women, Business and the Law 2026 » publié par la Banque mondiale, le Togo obtient un score de 79,33/100 et se hisse à la 2ème place en Afrique et décroche la 1ère place au sein de la Cédéao et de l'UEMOA.

Une performance qui consacre le Togo comme l'un des pays africains les plus avancés en matière de droits économiques des femmes.

Le Togo affiche un score parfait de 100/100 dans quatre domaines clés : rémunération, mariage, actifs et pension. Le pays surperforme également la moyenne régionale en matière de parentalité et d'entrepreneuriat, et figure parmi les rares économies africaines offrant aux salariés des modalités de travail flexible -- un levier puissant d'inclusion économique.

Des marges de progression identifiées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tableau n'est pas sans ombres. Avec 64,54/100 pour l'effectivité réelle des droits et seulement 31,95/100 pour les cadres de soutien institutionnel, le rapport pointe la nécessité de renforcer les mécanismes d'accompagnement pour traduire les textes de loi en réalités concrètes pour les femmes togolaises.

Le gouvernement a pris acte et réaffirme son engagement à consolider les acquis et à franchir ce dernier palier vers une égalité économique pleinement effective.

Women, Business and the Law (WBL) de la Banque mondiale est un projet mondial de référence qui mesure comment les lois, réglementations et politiques façonnent les opportunités économiques des femmes dans 190 économies.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.