Afrique: Égalité économique - Le pays distance ses voisins africains

Selon le rapport « Women, Business and the Law 2026 » publié par la Banque mondiale, le Togo obtient un score de 79,33/100 et se hisse à la 2ème place en Afrique et décroche la 1ère place au sein de la Cédéao et de l'UEMOA.

Une performance qui consacre le Togo comme l'un des pays africains les plus avancés en matière de droits économiques des femmes.

Le Togo affiche un score parfait de 100/100 dans quatre domaines clés : rémunération, mariage, actifs et pension. Le pays surperforme également la moyenne régionale en matière de parentalité et d'entrepreneuriat, et figure parmi les rares économies africaines offrant aux salariés des modalités de travail flexible -- un levier puissant d'inclusion économique.

Des marges de progression identifiées

Le tableau n'est pas sans ombres. Avec 64,54/100 pour l'effectivité réelle des droits et seulement 31,95/100 pour les cadres de soutien institutionnel, le rapport pointe la nécessité de renforcer les mécanismes d'accompagnement pour traduire les textes de loi en réalités concrètes pour les femmes togolaises.

Le gouvernement a pris acte et réaffirme son engagement à consolider les acquis et à franchir ce dernier palier vers une égalité économique pleinement effective.

Women, Business and the Law (WBL) de la Banque mondiale est un projet mondial de référence qui mesure comment les lois, réglementations et politiques façonnent les opportunités économiques des femmes dans 190 économies.