Ile Maurice: La police se blinde contre la leptospirose

Dix cas, dont trois décès depuis le début d'année. Il n'en fallait pas plus pour que la Mauritius Police Force (MPF) renforce sa campagne de sensibilisation interne. Sous la supervision du Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, une équipe médicale et policière a mené cette semaine une série de visites d'inspection et d'information dans cinq infrastructures clés de la force policière.

Les inspections ont ciblé des unités stratégiques, notamment la Special Mobile Force, la Police Training School, les casernes de Beau-Bassin, la Special Supporting Unit et la Police Dog Squadron. L'objectif était de sensibiliser le personnel des cuisines et des services de soutien aux risques accrus de leptospirose, particulièrement durant la saison chaude et pluvieuse.

Lors des séances, l'accent a été mis sur l'hygiène environnementale. Les officiers ont insisté sur la nécessité de maintenir la propreté dans les cuisines et aux abords des bâtiments, d'assurer un stockage adéquat des denrées alimentaires et une gestion stricte des déchets. La dératisation régulière a également été soulignée comme mesure essentielle, les rongeurs, en particulier les rats, étant les principaux vecteurs de la maladie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La vigilance des autorités sanitaires, face aux cas confirmés de leptospirose recensés depuis le début d'année, est renforcée. Notamment dans les environnements communautaires où policiers et recrues vivent et travaillent en collectivité.

Le Dr Gungadin explique : «La leptospirose est une infection bactérienne causée par des bactéries du genre Leptospira. Elle se transmet principalement par contact avec de l'eau, du sol ou des aliments contaminés par l'urine d'animaux infectés. Les risques augmentent en période de fortes pluies et d'inondations.»

Il ajoute : «Les premiers symptômes peuvent inclure fièvre, maux de tête, douleurs musculaires aux mollets et au bas du dos, frissons, vomissements et rougeur des yeux. Dans les cas graves, la maladie peut provoquer une jaunisse, une insuffisance rénale, des troubles hémorragiques ou des complications respiratoires potentiellement mortelles.»

Toute personne présentant de la fièvre après une exposition à des eaux stagnantes ou à des environnements insalubres doit consulter immédiatement un médecin. Un traitement antibiotique administré rapidement améliore considérablement les chances de guérison.

D'autres activités de sensibilisation sont prévues dans les semaines à venir pour renforcer les pratiques préventives et protéger la santé du personnel policier.