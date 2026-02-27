Ile Maurice: Cyclisme - Juliano Ndriamanampy en route vers le haut niveau

Le jeune espoir mauricien Juliano Ndriamanampy a franchi une nouvelle étape dans sa progression. Il est rentré, samedi dernier, d'un stage d'endurance d'un mois et une semaine à Iten, au Kenya, où il a été accueilli par la Team AMANI. Une immersion en altitude - à 2 500 mètres - qui s'inscrit dans un plan de développement menant vers le professionnalisme en 2027.

Installé dans l'un des hauts lieux mondiaux de l'endurance, le Mauricien a pu découvrir un environnement d'entraînement exigeant, réputé pour forger les organismes et le mental. «Le stage était bien, j'ai fait 1 mois et une semaine avec l'équipe AMANI qui m'a bien accueil- li. C'était une très bonne expérience. Le lieu est idéal pour faire des entraînements. On était à 2500 m d'altitude et les encadreurs de la Team AMANI ont bien pris soin de moi. L'équipe m'a donné tout mon matériel pour les entraînements. C'était une bonne préparation pour moi avant d'aller en France pour commencer ma saison 2026 avec ma nouvelle équipe, la Team INCA», a confié Juliano.

Au-delà du simple stage, cette expérience s'inscrit dans la dynamique du «The AMANI Project», une initiative ambitieuse visant à détecter, encadrer et développer des talents issus d'Afrique de l'Est. À travers la Team AMANI, des coureurs du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Éthiopie participent à des compétitions internationales sur route et en gravel, avec une philosophie claire : #JustRace. L'objectif est de placer la compétition et l'exposition internationale au coeur du processus de progression vers le haut niveau.

Pour Juliano Ndriamanampy, cette immersion représente un premier jalon structurant avant son intégration annoncée dans l'équipe continentale en 2027, si tout se déroule comme prévu. Une perspective qui constituerait une avancée majeure pour sa carrière, mais aussi pour le cyclisme mauricien.

Avant cela, le jeune coureur s'apprête à vivre une saison 2026 décisive en Europe. «Je partirai pour six mois en France, c'est-à-dire de fin mars jusqu'à la fin de septembre. Je remercie tout le monde qui m'a aidé à aller faire ce stage. Je remercie le responsable de la Team AMANI, Tsgabu Grmay, la fédération mauricienne ainsi que mon sponsor ATCOMM», a-t-il ajouté.

Ce séjour au Kenya a été rendu possible grâce à la contribution de la FMC et au soutien de la Mauritius Commercial Bank (MCB). Les dirigeants de Team AMANI, et notamment Tsgabu Grmay, ont également joué un rôle clé dans l'accueil et l'encadrement du Mauricien.

Enrichi par cette expérience au coeur de l'un des projets les plus novateurs du cyclisme africain, Juliano rentre avec des bases solides pour la suite de son parcours. Le cap est désormais fixé : confirmer en France en 2026, avant de franchir, en 2027, l'étape du professionnalisme sous les couleurs de la Team AMANI.