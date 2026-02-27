Afrique de l'Est: Volley-ball - Les équipes mauriciennes déterminées malgré les difficultés !

Les Seychelles accueillent à partir d'aujourd'hui, le Championnat des clubs de la zone 7, rendez-vous majeur du volley-ball régional réunissant les meilleures formations de l'océan Indien. Après l'édition 2025 disputée à Maurice -- marquée par le sacre des deux équipes de Tampon Gecko Volley face aux Malgaches de la Gendarmerie Nationale chez les hommes et aux Seychelloises de City Ladies chez les dames -- la barre est placée très haut. Cette année, trois équipes mauriciennes tenteront de réaliser le meilleur résultat possible : Quatre-Bornes VBC (garçons), Quatre-Bornes VBC (filles) et Port-Louis Fire Star. Trois équipes, trois réalités différentes, mais un même objectif : rivaliser avec l'élite régionale.

Quatre-Bornes VBC (garçons) : entre frustration et ambition

La préparation des garçons du Quatre-Bornes VBC n'a pas été simple. Leur entraîneur, Al-Zakiyy Ozeer, ne cache pas son amertume face aux incertitudes qui ont longtemps entouré la participation du club. «Nous allons faire notre maximum. Mais pendant longtemps il y a eu une incertitude quant à notre participation et cela nous a empêché de préparer l'équipe dans la sérénité.»

L'incertitude autour de leur participation n'a pas entamé la détermination des garçons du Quatre-Bornes VBC.

Il souligne l'aide du ministre Arvin Boolell pour l'obtention de sponsors, tout en regrettant un soutien limité du ministère des Sports. Aux Seychelles, l'équipe devra s'adapter à des conditions modestes, avec un hébergement en maison et des repas préparés par la délégation elle-même.

«Eric (Louise, entraîneur-adjoint) et moi payons notre déplacement de nos poches parce que nous voulons aider les jeunes de l'équipe. Nous allons aux Seychelles avec l'objectif de décrocher un podium malgré tout. Nous voulons convertir cette déception en une force sur le terrain.» Malgré les obstacles, l'ambition reste intacte.

Quatre-Bornes VBC (filles) : effacer le souvenir du quart de finale 2025

Chez les dames, le coach Sanjeev Jundoosing met en avant une préparation appliquée, même si la disponibilité irrégulière des gymnases a parfois compliqué la tâche. «Nous avons effectué notre préparation avec beaucoup de rigueur mais nous avons eu à faire face à un problème de disponibilité de gymnase parfois.»

L'équipe a également dû surmonter des difficultés financières avant de pouvoir confirmer sa participation. L'objectif est clair : faire mieux que l'an dernier, après l'élimination en quart de finale face au Tampon Gecko Volley.

Après avoir été stoppées en quart de finale par les Réunionnaises du Tampon Gecko Volley l'an dernier, les filles du Quatre-Bornes VBC veulent absolument faire mieux cette fois.

«Nous espérons que la chance sera de notre côté également et que nous pourrons effacer la déception de l'élimination de l'année dernière. Nous ne sous-estimons aucun adversaire.» Dans un tournoi où chaque formation représente le sommet de son championnat national, la prudence est de mise, mais la détermination est bien réelle.

Port-Louis Fire Star : l'expérience pour compenser l'effectif réduit

Pour Port-Louis Fire Star, le défi sera d'abord physique. L'équipe ne comptera que neuf joueurs pour enchaîner les rencontres. Son entraîneur-joueur, Gilbert Alfred, vivra une première en tant que coach dans cette compétition, lui qui y a participé à plus de vingt reprises comme joueur.

«Nous n'aurons qu'un effectif de neuf joueurs pour le tournoi et il faudra gérer l'enchaînement quotidien des rencontres. Nous allons aborder la compétition match par match. La meilleure chose pour nous serait de débuter face à une équipe prenable afin que nous puissions prendre des repères, même s'il n'y a pas de petites équipes vu que ce sont les meilleures de l'océan Indien qui seront en action. Le tirage au sort sera déterminant. Mais nous jouerons pour gagner, peu importe l'adversaire. Je suis serein. Je ne baisse jamais les bras et nous avons le devoir de faire honneur à nos sponsors, les dirigeants du club, la fédération, le ministère des Sports qui nous ont soutenus chacun à leur manière.»

Habitué aux joutes régionales, Alfred entend s'appuyer sur son vécu pour guider son groupe, tout en assumant un double rôle exigeant sur et en dehors du terrain.

Un défi régional, une fierté nationale

Dans un contexte où le Tampon Gecko Volley avait réalisé le doublé en 2025 à Maurice, la mission des clubs mauriciens s'annonce difficile. Face à des adversaires aguerris, l'objectif sera de hausser le niveau de jeu et de défendre fièrement les couleurs mauriciennes. Entre contraintes budgétaires, préparation parfois perturbée et ambition assumée, les trois représentants mauriciens abordent ce Championnat des clubs de la zone 7 avec lucidité... et l'espoir de créer la surprise au sommet du volley-ball indianocéanique.