Ile Maurice: Des punaises et tiques irritent un collège de Beau-Bassin

C'est un fait : la sécurité et la santé des élèves ont été mises à l'épreuve dans un collège de Beau-Bassin ces derniers jours. Des punaises et tiques ont été signalées dans plusieurs salles de classe.

Face à cette situation, certains parents n'ont pas hésité à prendre le taureau par les cornes. Selon des témoins, certains se seraient même présentés au collège accompagnés de policiers, demandant la fermeture temporaire de l'établissement pendant au moins deux jours, afin de permettre une désinfection complète et d'assurer la sécurité des enfants.

Interrogé sur la situation, un représentant de la Private Secondary Education Authority (PSEA) a précisé que son organisme n'était pas au courant de la décision de fermer l'école ni de la propagation des insectes.

Il a ajouté que, selon les membres du personnel, élèves et enseignants ont tous été victimes de piqûres de punaises et de tiques. De son côté, Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), a exprimé son inquiétude : «Nous sommes préoccupés par cette situation et j'ai personnellement informé le PSEA, en attendant qu'ils assument leurs responsabilités».

La présence de ces insectes souligne l'importance d'une intervention rapide et efficace. Les punaises et les tiques, au-delà de provoquer d'insupportables démangeaisons, peuvent transmettre des infections et poser un risque sanitaire sérieux si elles ne sont pas traitées correctement.

Le collège et les autorités compétentes sont désormais sommées d'agir rapidement et de rassurer parents et élèves. Une communication officielle sur les mesures prises pour l'éradication des insectes et la reprise sécurisée des cours est attendue dans les prochains jours.