Tunisie: Proposition d'un forum économique à Essen pour les 70 ans des relations diplomatiques entre le pays et l'Allemagne

Le consul général de Tunisie à Düsseldorf, Mustapha Ziri, a proposé l'organisation d'un Forum économique tuniso-allemand en octobre 2026 à Essen, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette proposition a été formulée lors d'une rencontre tenue mercredi avec le maire de la ville allemande, Thomas Kufen, selon un communiqué publié jeudi par le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Le diplomate tunisien a également réaffirmé sa volonté de poursuivre l'organisation de la Semaine culturelle tuniso-allemande à Essen, mettant en avant son rôle dans le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux parties.

Il a salué, à cette occasion, le soutien apporté par la municipalité d'Essen à l'édition organisée en novembre 2025, qui a permis de promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie, ainsi que son potentiel en matière d'investissement et de tourisme.

De son côté, le maire d'Essen s'est félicité du succès de la Semaine culturelle tuniso-allemande et a accueilli favorablement la proposition d'abriter le Forum économique tuniso-allemand, affirmant sa détermination à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser ce projet.

Il a également réitéré la disposition de sa ville à développer davantage les relations de coopération avec la Tunisie dans divers domaines d'intérêt commun.

Par ailleurs, le consul général tunisien a effectué une visite à l'Agence régionale de développement économique d'Essen, où il s'est entretenu avec son directeur général, Bodo Kalveram, dans le cadre du renforcement des liens avec les autorités locales.

À cette occasion, l'agence a été invitée à participer à l'organisation du Forum économique prévu en octobre 2026, une initiative ayant reçu l'aval de la municipalité.

Le responsable allemand a souligné l'importance accordée par son institution à ce type de manifestations économiques et exprimé sa disposition à coopérer avec les services du consulat pour assurer le succès de l'événement.