Tunisie: Ramadan - Khaled Sehili partage l'Iftar avec les militaires de la base de Kondar

Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a partagé, mercredi, le repas de l'Iftar avec les militaires de la base de Kondar (gouvernorat de Sousse), à l'occasion du mois sacré de Ramadan, en présence d'un groupe de militaires de différents grades, officiers, sous-officiers et soldats.

A cette occasion, le ministre s'est enquis des missions dévolues aux unités stationnées sur le site, ainsi que de leurs composantes et des conditions de travail et de vie du personnel militaire.

Il a, par ailleurs, pris connaissance de l'état d'avancement des projets d'infrastructure programmés au sein de la base, lesquels contribueront « à fournir un cadre approprié pour l'accomplissement des missions dans les meilleures conditions », selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère de la Défense.

Khaled Sehili a salué également tous les militaires, en particulier ceux qui sont « en première ligne » face aux conditions climatiques et naturelles difficiles, pour leurs efforts et sacrifices afin de défendre « la dignité de la patrie ».

Le ministre a insisté, à ce titre, sur la nécessité de préserver les acquis de patrie avec dévouement, discipline, engagement ferme, qui représentent les fondements de la doctrine militaire.

Sehili a également affirmé que suivre les transformations géostratégiques et les évolutions technologiques n'est pas un choix conjoncturel, mais doit être bel et bien une orientation constante dont le dessein est d'améliorer la promptitude des militaires en harmonie avec les objectifs stratégiques fixés à l'horizon 2030.

Le ministre a mis l'accent, en outre, sur l'importance du développement et de la mise à jour des programmes de formation et d'entraînement, de l'intégration des technologies modernes, d'une plus grande ouverture à la coopération internationale et de l'examen des expériences comparatives, afin d'anticiper les défis et de devancer les changements.

Khaled Sehili a exhorté en particulier les cercles de leadership à écouter les préoccupations de leurs subordonnés, à accorder plus d'attention à l'intégrité des militaires et à renforcer les principes de patriotisme et de loyauté envers la Tunisie, rappelant l'engagement du ministère à améliorer les conditions de travail et de vie de ces derniers et à leur fournir un soutien social constant.

Le ministre a appelé, au final, tous les militaires à continuer d'accomplir leur noble mission avec honneur et loyauté, dans le même esprit patriotique, en s'engageant à respecter les valeurs inculquées par l'institution militaire, afin que l'armée demeure un facteur de stabilité, un symbole d'unité et un garant de la souveraineté.