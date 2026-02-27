Tunisie: Saisie de deux véhicules transportant drogue et argent

Une opération sécuritaire menée à l'aube de mercredi par la brigade de recherches judiciaires de la Garde nationale de Kairouan Ville, appuyée par des unités régionales, a permis la saisie d'une importante quantité de stupéfiants ainsi que d'une somme d'argent conséquente.

Selon des sources sécuritaires, les agents ont intercepté deux camionnettes légères transportant 58 plaquettes de cannabis (zatla), pour un poids total d'environ 6,8 kilogrammes, en plus d'une somme avoisinant 100 000 dinars en espèces. Les deux véhicules ont été placés en fourrière.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une descente effectuée au domicile d'un trafiquant présumé dans à Chwayhiya, relevant de la délégation de Cherarda, à l'issue d'un travail de renseignement et de surveillance sur le terrain.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées et déterminer les ramifications éventuelles de ce réseau de trafic de stupéfiants.