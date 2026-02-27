Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-sénégalaise - Abidjan et Dakar consolident un partenariat d'excellence

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal, Cheikh Niang, a effectué, le 26 février 2026, une visite d'amitié et de travail à Abidjan. Cette mission officielle s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Au cours de son séjour à Abidjan, le chef de la diplomatie sénégalaise a eu des entretiens approfondis avec Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Les discussions ont porté sur les enjeux bilatéraux, régionaux et multilatéraux, traduisant une convergence de vues sur les grandes questions africaines et internationales.

Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations entre leurs pays, fondées sur une histoire et une culture partagées, mais aussi sur les liens fraternels entre le Président ivoirien, Alassane Ouattara, et son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Elles ont réaffirmé leur volonté commune de hisser la coopération à un niveau plus ambitieux, autour des principes de solidarité, de confiance mutuelle et de partage.

Sur le plan économique, les ministres ont identifié plusieurs secteurs prioritaires : la planification du développement, le commerce, le transport maritime, l'énergie et les infrastructures, notamment sportives. Cette orientation s'appuie sur les référentiels stratégiques des deux pays, à savoir le Plan national de développement (Pnd 2026-2030) ivoirien et la Stratégie nationale de développement (Snd 2025-2030) sénégalaise. Les deux gouvernements entendent encourager une participation accrue du secteur privé dans cette dynamique de transformation structurelle.

Dans cette perspective, la onzième session de la Grande Commission mixte de coopération est prévue à Dakar au premier semestre 2026. Elle permettra d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations précédentes et d'ouvrir de nouveaux axes structurants. Un cadre stratégique annuel conjoint d'échange d'expertise sera également mis en place.

Les discussions ont aussi porté sur l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse d'été 2026, prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026. Le ministre sénégalais a sollicité le soutien du gouvernement ivoirien, notamment en matière de sécurisation de l'événement.

Sur les questions régionales, Abidjan et Dakar ont salué leur convergence de vues sur les défis liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique de l'Ouest. Cheikh Niang a, par ailleurs, invité son homologue à prendre part à la dixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 avril 2026.

Reçu en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de son séjour, le ministre sénégalais lui a transmis un message personnel du Président Bassirou Diomaye Faye. Au terme de sa visite, il a salué l'accueil chaleureux réservé à sa délégation et a invité Nialé Kaba à effectuer une visite officielle au Sénégal, à une date convenue d'un commun accord. Cette visite marque une nouvelle étape dans le raffermissement de l'axe Abidjan-Dakar, au service d'une intégration africaine pragmatique et solidaire.